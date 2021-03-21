同住十多年朝夕照顧　外傭嫁人離職連登仔不捨：一早當佢係親人

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-21 15:30

不少家庭都聘請外傭打理家頭細務，朝夕相對下自然「融入家中」，與僱主一家建立深厚關係。有連登網民早前分享，指照顧他已十多年的外傭因即將回鄉結婚而要離職，令他大感不捨，直言早已當對方為親人。雖然要與姐姐分別，他仍希望對方得到幸福，更指若姐姐永遠不用回港更會是最好的結局。

有連登網民指相處十多年的外傭即將回鄉結婚，感到不捨之餘也祝福對方得到幸福。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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網民「狗旱逢甘露」於連登討論區發文，指照顧了自己十多年的外傭姐姐有天突然「喊晒口」，告訴他因自己即將回鄉結婚，不得已要辭職。樓主聞言心情複雜，為姐姐高興之餘卻大感不捨，「我側頭笑住講『好戥佢開心』，但個心好似飛咗出身體咁」。姐姐直指「佢一半嘅心分咗喺我哋屋企」，因此不知如何開口，希望樓主能代為通知家人，「而家喊完今晚先可以笑住同人講呢個好消息」。

樓主指，現時30多歲的姐姐自小開始照顧他，是十多年來與他相處最多的人，「同我傾計，照顧我，喺我溫書做嘢嘅時候拎湯畀我飲」，感情就像親姐姐及可靠的長輩，「其實一早已經當咗佢係親人」。姐姐也曾向他透露未來丈夫的事，表示男方是她讀書時暗戀的男生，「個男人結完又離咗婚，之後同我工人撻着咗，平時都係video call傾偈」。

樓主直言不介意姐姐在家鄉享福，以後不回港，「我寧願個男人對佢好好哋，永遠唔使返嚟」，又指會準備賀禮給她。（《愛回家之開心速遞》劇照）

對於外傭即將離職，樓主雖感不捨，仍希望對方得到幸福，直言不介意姐姐在家鄉享福，以後不回港，「我寧願個男人對佢好好哋，永遠唔使返嚟」，又指會準備賀禮給她，「諗住畀幾皮佢當嫁妝，風光啲咁嫁人」。同時他又擔心姐姐會被騙，稱會提醒姐姐保留「私己錢」保障自己，「廢時婚都未結就搞到佢疑神疑鬼，無晒憧憬」。

樓主與外傭的深厚感情獲網民讚好，紛紛表示與姐姐情同家人的情況非常難得，「你同佢講，喺鄉下有咩委屈，呢度隨時歡迎你，我諗佢會好開心」、「祝福佢新生活過得好，希望個男人對佢好」、「I know that feel，表面好開心咁祝福佢，但問心嗰句真係好唔捨得好掛住佢，而家唯有靠message來往，大時大節寄禮物同必需品畀佢」。

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