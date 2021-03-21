做好人做到盡！「鮭魚師兄」幫朋友免費埋單　食完仲幫店員執枱！

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-21 21:00

【鮭魚／鮭魚之亂／壽司郎／三文魚】連鎖壽司店壽司郎Sushiro於台灣推出限定優惠，只要姓名中有「鮭魚」二字即可享全桌6人免費優惠，在當地掀起改名潮。活動已於周四（18日）結束，一共吸引了約330人改名，便享用優惠免費食3餐。 但活動期間因部份人造成的食物浪費，惹來不少反對聲音。而當地一網民最近於討論區撰文，表示「鮭魚」也有好壞之分，她指有師兄特意在是次活動改名，然後在2日內連跑10間壽司郎分店，替認識的親朋好友幫忙免費埋單，又吃畢全部剩下的壽司飯，「希望大家不要覺得鮭魚都是壞的」。

有台女在討論區上分享，指有大學師兄改名鮭魚後在2日連跑10場為親朋好友結帳，甚至留下幫店員整理吃完的碗碟，說「希望大家不要覺得鮭魚都是壞的」。（Dcard圖片）

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該女網民近日在Dcard討論區上載相片，表示有大學師兄為了壽司郎的優惠，特意改名「張澤禮帥帥帥鮭魚」，同時保留了父母賜予的名字。樓主更坦言「鮭魚不好當」，為了可以免費埋單，師兄於是在2日內跑足10間壽司郎分店，與親朋好友吃飯，而且事後也不收分文。

樓主續稱，當時師兄見到桌上有剩壽司飯也獨自吃光，盡量避免浪費。從片中可見，除了桌上放了不少碗碟，更有2棟紅色與白色的壽司碟疊到貼着天花板。樓主又表示，當時有把所有壽司碟整齊地疊高，但因為數量多得誇張，部份只能放在一旁，熱心的師兄更主動留下來替店員整理，「希望大家不要覺得鮭魚都是壞的」。

網民紛紛留言大讚師兄，「果然是帥帥帥鮭魚，請問他缺男友嗎」、「只要不浪費都是好鮭魚」、「鮭魚的世界，跟我們一樣，也有好壞之分」、「目前看下來最帥的鮭魚」、「品種優良的鮭魚之神」、「想當他的女鮭魚」。

同場加映：台中1名姓周大學生改名為「覺得鮭魚湯豪豪喝」，在壽司郎大吃3餐後的舉動，把餐費加碼變成善款捐出，善舉獲得讚賞。（台灣「財團法人老五老基金會」fb短片截圖）▼ ▼ ▼

同場加映

同場加映：台灣女星李宓與「鮭魚」友人大吃免費壽司餐，枱上留下一堆醋飯，她事後刪相並澄清，指自己下單的食物都有吃完，但沒辦法幫朋友的白飯都吃完。▼ ▼ ▼

網上瘋傳食客在壽司郎拍照留念的照片，看到枱上留下大量白飯。（fb「爆廢1公社」圖片）

同場加映：壽司郎壽司卡路里排名▼ ▼ ▼

鮭魚之亂掀熱潮 壽司郎壽司卡路里排名 網民：估唔到呢款最邪惡

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