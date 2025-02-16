屯門新商場NOVO Walk廁所裝密碼鎖變「商戶專用」　商場這樣回應

商場洗手間一般會對公眾開放，以方便市民及顧客。不過，近日有網民於屯門NOVO Walk商場想使用男洗手間時，卻發現大門已上鎖，並由對外開放改為商戶專用，甚至加設密碼鎖。男子發帖大罵「離晒譜」，但就指商場的殘傷人士廁沒有上鎖，惟「得兩格咋，人多排長龍」。而相關措施亦引起部份街坊不滿，批評失去了便利的洗手間，直斥「趕客」。但是，亦有網民表示理解商場的決定，並指「咁有啲人真係用廁所又用到好污漕嘅」。



《香港01》就事件向NOVO Walk商場查詢，獲回覆指為提升洗手間的清潔度和服務質素，並確保商場顧客有更好的購物體驗，故服務處在與商戶溝通及協調後，於今年初調整相關服務。



有網民發現屯門商場NOVO Walk的洗手間已加設密碼鎖，並由對外開放改為商戶專用。（「真.屯門友」FB圖片）

廁門前加密碼鎖變商戶專用

有網民在Facebook群組「真.屯門友」發帖，指屯門新開商場NOVO Walk的廁所安排出現變化，疑由對外開放改為商戶專用，並加設密碼鎖，故批評「真係裝密碼鎖離晒譜」。從照片可見，商場的男洗手間門鎖變成密碼鎖，而門外當眼處則張貼了「商戶專用」貼紙。

有網民好奇問「唔係寫住商戶專用咩？有密碼唔出奇」，而樓主就回應「本身個洗手間係對外開放，近日先轉商戶專用」。另有網民問「有無殘廁，殘廁唔鎖得」，樓主就表示「得兩格咋，人多排長龍」。

有部份網民認為商場不對外開放洗手間甚是不便，但亦有網民表示理解商場做法。（《初次見面我愛你》劇照）

對於商場廁所的開放安排有變化，有網民表示贊同及理解，「我明呀。好似K11個廁所無鎖， 都俾人用到好恐怖」、「每個新措施背後都有一個故事」、「我明明哋點解會咁做，咁有啲人真係用廁所又用到好污漕嘅」。

有網民斥新措施「趕客」

不過，有部份網民認為相關措施令人不便，「自動趕客」、「去個洗手間都唔得」、「要人消費但連廁所咁基本都唔肯提供，即係要人地食完嘢，即刻返屋企去廁所，唔好行商場買嘢」、「其實商場在開放時間都唔能提供客戶基本需要的方便，依種經營手法都好有問題」。

屯門NOVO Walk是區內去年新開商場，為新鴻基地產旗下NOVO LAND的基座商場。（資料圖片）

NOVO Walk商場：今年初作調整

《香港01》就此事向NOVO Walk查詢，商場服務處回覆指會不時檢視商場設施的使用情況，並作出適切調整；而為提升洗手間的清潔度和服務質素，並確保商場顧客有更良好的購物體驗，故在與商戶溝通及協調後，於今年初調整相關服務。

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