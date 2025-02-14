情人節！買花送太太竟連單據　屯門男「貼錢買難受」　花店咁解釋

2月14日情人節，女士收花卻連單據是什麼意思？今日多個facebook群組轉載帖文，屯門1名暖心港男送花予太太，結果大束粉紅色玫瑰送到太太手上時，卻連上單據，表明花束要1,480元，他不滿指「連埋張單，咩嘢玩法！？貼錢買難受中」，又指致電花店，對方竟回應「唔關佢事，係送貨問題」。



有網民指家人以前經營花店，「自己送畀自己通常就會咁」，部份女顧客會要求送貨先檢查好再付尾數，故有人批評花店「求其」，「畀其他同事見到仲以為自己買畀己」。但帖文卻引來更多爆笑回應，安慰道「好在張單唔係寫咗買2紮」、「證明唔係北上或淘寶貨」，又打趣問「扮咩吖，張單係叫老婆找數嘅」。



今午多個群組瘋傳帖文，有曖男情人節送花給太太，花店竟「連單送花」。（fb群組「真‧屯門友」圖片）

買52枝玫瑰送太太竟「連埋張單」

今日多個群組轉載1則屯門街坊群組「真‧屯門友」的帖文，「愛妻號」樓主指，今日情人節順利向太太送花，但大束玫瑰卻「連埋張單，咩嘢玩法！？貼錢買難受中…」。

花店解釋：係送貨問題

照片所見，樓主送了大束粉紅色玫瑰，單據上寫有今日日期及送貨時間早上10點到中午12點，貨品名稱寫上「52枝代安娜+彩星 粉色金邊紙」花束連運貨價格1,300加180元，合計1,480元。他致電花店問花束連單據原因，「佢就話唔關佢事，係送貨問題」，無奈道「咁我之前畀錢畀邊個，SOX」。

單據清楚寫明價錢等資料，花店解釋是「送貨問題」。（fb群組「「真‧屯門友」圖片）

網民安慰：好在張單唔係寫咗買2紮

不少網民「安慰」樓主，稱「好在張單唔係寫咗買2紮」、「證明係香港制造，唔係北上或淘寶貨」、「通常之後就會話：千幾蚊折現比我好過啦！」、「放心啦～好少事，我之前第一次送花畀老婆，佢張簽收單上面寫住『熟客』」、「有張單好少事啫，都未係到付」、「啲人做嘢求其到」。

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憂太太被誤會「自己買畀自己」

有網民分享，部分花店連單據送貨，也有難言之隱，「屋企人以前做花店，自己送畀自己通常就會咁，有啲奄尖女人怕送到啲花唔靚唔滿意要收到貨先畀尾數」、「呢間舖真係倒米，送埋張單畀人，收花嗰個，畀其他同事見到仲以為自己買畀自己」、「店主咁嘅答覆真心搏X」。有同樣經歷的網民表示，「完全冇咗收花驚喜嗰個意義」，當時光顧的花店一樣卸責送貨員。

也有壞心眼網民開玩笑，指「扮咩吖，張單係叫老婆找數嘅」、「攻心計，高章呀。畀太太知道千幾蚊買紮咁嘅花，畀佢X幾嘢，以後可以唔使送」、「識玩，買$600開$1,480」、「方便同太太 claim 返數」。