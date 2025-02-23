脫癦｜五種痣千萬勿點掉　長在「臉上一位置」一輩子好運不斷

運勢好壞是天命，不過天機還是可以解密的，有些人天生貴人運旺，不論事業、生活都能獲得幫助，困難也總能迎刃而解，人生順風順水得令人羨慕！



運勢專欄「旺好運」就指出，其實這些好運是能夠從面相的「貴人痣」看出來，現在就照照鏡子、看看身邊人的五官臉蛋，擁有以下這5種痣貴人源源不絕、好運用不完，趕快緊抓別放掉。

有指好運是能夠從面相的「貴人痣」看出來。（示意圖／gettyimages）

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貴人痣一：額頭中央

位在額頭中央的痣是「吉痣」，碰到困難時都會有貴人相助、逢凶化吉，一生好運不間斷。



薛家燕在額頭中央有一粒「吉痣」。（資料圖片／陳順禎攝）

貴人痣二：眉毛中間

長在眉毛裡面的痣，代表聰明、財運不錯，且貴人運極好，可以說是「非富則貴」的象徵。



貴人痣三：耳朵背後

耳後有痣表示財運旺、命中多貴人，而且賺來的財富也通通守得住，遇到困難時會有人出手幫忙。



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貴人痣四：下巴

下巴有痣的人很有福氣，通常也都伴隨著家境不錯，又得父母疼愛，一生貴人常伴。



貴人痣五：手指

手指上有痣的人，都表示一生貴人運極佳，而且不同手指代表不同的貴人來源，像是大拇指代表長輩，食指代表貴人來自兄弟姐妹，無名指有痣代表貴人來自配偶，小指代表與子女緣分深厚，子女或晚輩都可能成為貴人。不過若是中指有痣要當心，事業心很強，凡事都靠自己，工作上的桃花也會不錯，但需小心第三者或外遇問題。



除此之外，其實手上的其他痣也有不同含意，像是手掌心有痣，代表聰明、心思縝密，事業有成能累積財富；虎口位置有痣，表示平常多慮，情緒起伏大，不過桃花運不錯，總能吸引到不同類型的異性；手背有痣的人佔有慾強，而且也比較神經質，在家庭、朋友、情人各方面的溝通多注意摩擦問題。而手腕有痣的人，大多心靈手巧，但有可能生活過得比較操勞，或甚至要幫忙家中經濟。

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