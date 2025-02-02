蛇年│名人御用命理師稱4生肖最衰　劉德華郭富城周杰倫有冇運行？

蛇年12生肖運勢報你知！來自台灣的命理師江柏樂表示，「太歲當頭座，無災恐有禍」，犯太歲的生肖要注意流年不利，容易招來禍事，像是生肖屬蛇的值太歲、屬豬沖太歲、屬虎破太歲、屬猴害太歲，這4生肖蛇年運勢較倒楣。另外，蛇年會有很多的名人、藝人生病甚至死亡，政治人物也會非常多這種事情發生。



江柏樂表示，蛇年豬、蛇正沖，猴、虎偏沖，除了在元宵節前應先安太歲、拜太歲星君之外，要慎防血光之災、車禍意外等發生，在中宮病符位放上觀音像、東北方五黃煞掛上太歲錦囊，分別可化解疾病、血光之災等災禍。

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江柏樂透露：「豬犯太歲正沖，所以運勢上是最倒楣的，不管財運、工作事業各方面都會出問題」。蛇則是第二倒楣的，要注意「工作、健康、財運、是非官司、犯小人」。第三衰的就是屬猴的、第四衰就是屬老虎。

虎的蛇年運勢不會很強的原因是因為台灣的總統、副總統都犯太歲，所謂「太歲當頭座，無災恐有禍」，所以台灣在蛇年整個股市、樓市會先跌，下半年才會漲，另外精品業、名品、貴的東西銷售量可能會縮減。還有很多的連鎖企業，可能也會出問題，或一些高級的餐廳可能都會面臨倒閉，只有小吃夜市這些生意還可以，小老百姓還可以，但是比較貴重的物品，可能銷售量都不會很好。

命理師江柏樂，為中華民國現代易經風水協會理事長，命理界資歷30年，擅長看陽陰宅風水、改名，是政、商、娛樂圈名人的指定風水師。他也分析蛇年12生肖的運勢：

鼠

今年行運吉星，有玉堂紫微龍德。凶星主有，六親欠安，朋友無情失義，男女不安，橫飛敗財。

藝人：張惠妹、楊丞琳

牛

今年行運太歲，三合華蓋，其他吉神均缺，可期身安宅吉。凶星主意氣用事，失序打架，橫禍疾病纏綿，官災破財，家宅不寧。

藝人：劉德華、炎亞綸

虎

今年行運吉星，雖有天德福德，福興入垣。凶神卷舌劫煞，同臨為凶吉各半之象，主孝喪臨門，口舌是非，官非迭至。

藝人：林志玲、吳宗憲

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兔

吉星主事業有成，或升值加薪。凶星主，意外禍秧不斷，孝喪臨門，妻兒不安。徒刑牢獄之災，暗伏誘導。

藝人：阿信、蕭敬騰、瘦子

龍

吉星主喜事臨門，滿堂同慶，夫妻和諧圓滿。凶曜主有，官兆疾病纏身，破耗家財，枉勞身心，名利成空。宜戒官司

藝人：大S、王力宏

蛇

今年行運吉星，能得上司賞識，升官晉職，並可逢凶化吉。但今逢太歲，太歲當頭座，有災亦有禍，橫非特別多，力行蓋舉善事，以解凶厄。

藝人：侯佩岑、郭富城

馬

今年行運吉星有，太陽歲殿學堂，文昌天廚等，招財添福，登科及第。凶星主災非橫事，奔走四方謀生，勞神傷身等，凶因暗伏誘導，財運亨通防酒色。

藝人：小S、周杰倫

羊

今年吉星皆缺，只要自立自強，暫時屈守，待機而動，自可安然無恙。凶星主有，官災破財，疾病纏綿，災非橫厄，事端跌至，孝服臨門。

藝人：羅志祥、柯震東

猴

今年吉星有，太陰六合天乙等，主登科及第，陞官晉爵，福祿倍增之喜。凶星主官災爭訟，破家事敗家產，疾病纏綿，喪孝臨門，禍常遭小人搬弄是非。

藝人：蔡依林、隋棠

雞

今年行運太歲，三合吉神將星，百事亨通，身安宅泰。凶星有飛符官符，主為女色誤身，敗事、破耗錢財，疾病纏身。

藝人：林俊傑、Selina

狗

今年行運吉星，月德紅鸞，唐符扳鞍守命，可期陞官進爵，祿增權重，百事亨通如意，遂心身安宅吉，祥瑞盈庭。凶星有，官司爭訟橫非，禍端勃臨。

藝人：王心凌、吳奇隆

豬

今年行運吉星，只有月空國印入垣。今太歲沖動本命，又逢其他凶星，為凶多吉少，主有災凶磨難，疾病纏綿，破耗錢財，官司爭訟。

藝人：田馥甄、胡瓜

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