盤點2025乙巳蛇年犯太歲生肖與六大禁忌　時運低切忌衝動行事

2025蛇年春節到來，民間信仰中，太歲星君共有60位，每年輪流當值，當生肖與值年太歲相同、相沖或相刑，就稱作「犯太歲」。據說，犯太歲的人，當年容易諸事不順、生活上會出現大變化，因此不少人會前往廟宇安太歲（攝太歲）或點光明燈，祈求一整年順利。



台灣命理專家湯鎮瑋在節目「命運好好玩」中分享，在新的一年有4個生肖犯太歲分別是蛇、豬、虎、猴，一起來看看需要注意哪些事情！

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 22

生肖蛇：坐太歲

屬蛇的人今年更不要輕舉妄動，只要在本業穩定中求發展，依然可以賺錢或者事業上有更好的機會，但是可能因自身更想要進步、更想賺錢，心太急太快時，很容易因此而做錯決定。



建議不妨多學習一技之長或斜槓人生，在本業中去多多發展，但不要去做跟本業以外或不熟悉的事情，然後去大舉的擴張，這樣特別容易會有損財或有失敗的現象。可以在原本安靜的環境下，再去求一些發展，可能會讓你更加順利。

生肖豬：正沖太歲

屬豬的人因為逢到一個大耗星來入座，大耗這顆星代表耗損、破財，因此較不利於跟他人合作或投資等等的往來，新的一年若有合作、合夥的往來，一定要特別注意，不要去觸犯到法律或是擴大的投資讓自己損財，甚至朋友間的友誼會有損壞的現象。



要特別注意，新的一年跟環境中有些看不慣或想要改變一些現況，建議不要多管閒事，跟自身專業或事業沒關係的事，例如別人情緒上的事物，都不要太去理會，因為太過理會也會因此落入一些陷阱或是一時衝動離職、轉職，讓你新的一年可能會有做錯決定的問題產生。建議謀定而後動或者乾脆不要動可能會更好。

【相關圖輯】過年穿搭禁忌｜這些生肖不宜穿紅色！命理師：屬豬穿白色助招財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

生肖虎、猴：偏沖太歲

容易遇到豬隊友的現象，例如別人給一些建議或因為別人的情緒，讓你心情受到影響，因而對這個環境或工作心煩氣躁或產生誤解的事情。



建議要修一些智慧，讓耳朵聽進去的事情要先多聽多看多了解才去做一些評論，否則會因旁人影響到自己的心，讓你感覺很慌、很急、很煩。這會導致新的一年在人際關係上，容易受到損傷。新的一年遇到豬隊友，讓你在財運或事工作上會有一寫些煩心的事情。

安太歲（攝太歲）最佳時間

2025年安太歲（攝太歲）的最佳時間為農曆十二月廿四日（送神日）至正月十五日（元宵節）之間，也就是西曆1月23日至2月12日。若錯過最佳時機也別擔心，可以選擇四季節氣的立春、立夏、立秋、立冬，或是每個月的初一或十五進行安太歲。



【相關圖輯】舊平安符怎麼處理？有效期多久？要回寺廟化寶嗎？專家教四招解決（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

犯太歲禁忌

犯太歲的生肖運勢容易受影響，因此要特別注意6項生活中的禁忌，避免怪事發生，順順利利過完一整年。



避免參加喪事：

犯太歲時，因運勢較弱，參加喪事或探喪容易引來負能量，影響個人運勢，對運氣造成較大影響。

不宜遠行出遊：

容易遇到意外或突發狀況，建議減少長途旅行。

不宜投資：

運勢較不穩定，容易做出錯誤的投資決策而破財。

避免到荒郊野外、偏僻之處：

過於偏僻的地方，例如：廢墟、叢林、破屋等，陰氣較重，運氣容易遭到破壞。

【相關圖輯】2025年生肖星座運程 屬虎這些月份容易撞車 屬猴點太歲燈保財（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 33

不宜口舌之爭：

建議保持平和心態，否則易招惹小人。

忌衝動行事：

運勢較低時，容易做出錯誤決定，建議三思而後行。

延伸閱讀：

6縣市國家級警報響！上午10時11分嘉義大埔規模5.6極淺層地震 最大震度5強

這家彩券行財氣旺 刮出第2個2000萬大紅包

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】