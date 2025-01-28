緬甸詐騙營｜小心！命理師指4生肖2025年最易被騙　屬雞勿投機

近幾年來國際詐騙集團猖獗，民俗專家楊登嵙提醒，2025年有四大生肖遇到詐騙的機會很多，一定要小心！



楊登科說，因為科技的發達，日新月異，詐騙的工具、手法也一直推陳出新，甚至利用最新AI變成親朋好友的聲音或人臉，造成詐騙的金額每年屢創新高。

命理師指4生肖2025年最易遇詐騙（01製圖）

點圖放大看看哪些生肖最易遇詐騙及避免破財之法：

+ 14

現在詐騙手法歸類有：

1. 短訊詐騙

2. ATM解除分期付款詐騙

3. 假交友（援交）詐騙

4. 網絡購物詐騙

5. 假警察、假檢察官、假稅務局等公務機關詐騙



已經不再是一通電話中獎或退稅詐騙，甚至有同事或朋友假借投資名義而行詐騙之實。世上沒有那麼多的暴利掉下來，要自己心念不貪，小心求證，以免一時失察，遭受詐騙。

至於2025年最容易被詐騙的生肖前四名：

1. 生肖雞

財運自然亨通，只要勤於付出，一定能取得不錯的收益，尤其是農曆三月、八月及十一月份要好好把握。

但「白虎」入宮，仍需預防意外破財，投機之財不可碰觸，農曆五月、六月、九月及十月份要多加謹慎，投資宜守不宜攻，控制財務支出，防範未然。

【延伸閱讀】蛇年2025｜必看「除夕12大禁忌」 過度大掃除隨時掃走財運和福氣（點圖放大閱讀）：

+ 20

2. 生肖羊

今年財運不錯，正財收入穩定，正當投資可獲利。「天狗」入宮，橫財則較反覆，容易起伏波動，故此不宜沾手賭博，參與投資買賣必需謹慎，尤其是農曆三月、七月及十二月份。

雖然正財收入平穩，但亦必須小心理財，節省不必要的開支，否則，財帛即使有所增長，也會很快消耗掉。

3. 生肖蛇

「太歲」入宮，以農曆正月、二月、五月及九月爲甚，必須提高警惕。

今年不宜投資，恐怕無法回收；不可賭博，以免一敗塗地；不宜借款給朋友，否則容易肉包子打狗，有去無回！

4. 生肖豬

今年犯「歲破」、「大耗」，開支明顯加多，會有破財的徵兆。

財務上必須嚴守把關，平時處理帳目必須再三複核，切勿疏忽大意而導致意外虧損。聚財不牢，易被誣賴，不宜做保。最好年初儲備一筆資金，用以應付意外之需，有備無患，平時則要開源節流，克勤克儉。

不急不貪，堅守正道，多做善事，凡事步步爲營，不怕勞苦，自強不息，定能順遂渡過沖太歲的年！

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【延伸閱讀】2025蛇年｜新年宜忌懶人包 一文看清除夕至大年初五趨吉避凶習俗（點圖放大閱讀）：

+ 39

延伸閱讀：

3生肖「財神爺點名」今天快去買彩券！ 有機會抱頭獎回家

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】