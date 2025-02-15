情人節｜親手做花束送女友　成品圖竟是這樣　網民：你還活着嗎？

情人節不少男士們都會送花予女友，不過都要小心，謹記不要「玩命」！台灣有男生日前親手製作「花束」送贈女友，更將製作過程，以及女友收花一幕拍成搞笑影片分享到網上，惹來網民竊笑。事關「花束」連1朵鮮花都沒有，僅以白紙寫上多個「花」字，再用包裝紙裝作花束，女友收到氣得把他趕出家門。



不少網民對男生「性命」表示擔憂，「你可以拍一下10分鐘後你怎樣嗎」、「我終於曉得，為何清明節會在情人節之後了」、「建議你也可以先選好靈堂要用什麼花佈置」。有人就建議樓主可以改造花束，以讓女友更容易接受，或「要是用鈔票接的，那就是另一個故事了」。



台灣有男生於情人節贈送「自製花束」予女友，貼出成品圖震驚全網。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照)

情人節親手做「字花」花束送女友

該男生分別在threads和Instagram帳號發帖，指2月14日情人節當天親手做了1束花送給女友，「看得出來她很開心」。從他上傳的照片可見，自製的花束連1朵鮮花都沒有，僅用白紙寫上多個「花」字，然後將白紙放到用作包裹鮮花的包裝紙上，再於外層綁上白色絲帶，便當作「花束」贈予女友。

男生自製花束「1朵鮮花都沒有」，僅以白紙寫上多個「花」字，再做簡單包裝而已。（threads圖片）

女友見「花束」真面目後 表情一言難盡

男生Instagram帳號則上傳影片，顯示他製作「花束」過程，以及女友收花時的反應。片中顯示，女友等待收花時表現期待，但見「花束」真面目後表情「一言難盡」。照片可見，女友面無表情地抱着「花束」。

女友等待收花時表現期待。（IG影片截圖）

不過當她看見「花束」真面目後，表情180度大變。（IG影片截圖）

他之後貼出女友收花後的表情，引來網民竊笑。「（threads圖片）

男生連「花束」被趕出家門

影片後段，女友將樓主趕出家門，給予他1個行李箱，同時歸還「花束」，樓主獨自一人站在門外，場面令人發笑。

網民：終於曉得，為何清明節會在情人節之後了

帖文惹來網民熱議，許多人擔憂樓主「性命安危」，「你可以拍一下10分鐘後你怎樣嗎」、「這是祭拜你用的花？連花都自己準備，真的很貼心」、「女友會讓你知道：花怎麼紅的」、「我終於曉得，為何清明節會在情人節之後了」。樓主回覆笑稱「花還活着，製作人（樓主自己）目前還有一絲喘息」。

花束獲讚環保：不用煩惱丟掉凋謝的花

不過亦有留言覺得情人節不一定要送鮮花，「創意我給100分」、「其實還蠻好看的，浪漫又環保」、「不用煩惱花凋謝了，還要丟掉」、「某種程度上這是一種永生花，紙張的原料確實也是植物的一種」、「至少你還手寫包裝了，我連個蝴蝶結緞帶都沒收到」。

事主應網民提議 改造「花束」

網民提出各種建議改造「花束」，「可以有心一點，用紅筆好嗎？再有心一點，花的形狀也麻煩一下，點綴過應該沒問題」、「配點葉子吧」、「要是用鈔票接的，那就是另一個故事了」。

網民提議「配點葉子吧」，樓主便於下比寫上多個「葉子」。（threads圖片）

他同時將「花」的形狀再作綴。（threads圖片）

網民覺得「要是用鈔票接的，那就是另一個故事了」。（網上圖片）

（threads＠coffee.0116）