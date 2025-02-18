機場女生無力搬篋上尾箱！的士司機袖手旁觀　暖心同行反這樣幫忙

雖說的士司機非搬運工人，但看到力弱的女乘客無力搬動行動，但仍袖手旁觀又是否過份呢？網上流傳1條車cam影片，顯示1名女生在香港國際機場乘搭的士，司機下車打開車尾箱，但因為行李篋實在太重，女生難以獨力抬上車尾箱，一度望向司機求助，司機不但沒有理會，反而走到一旁袖手旁觀。如此情況令到排在後方等客的同行看不過眼，下車協助女生把篋枱上尾箱。



許多網民留言指「雖然唔一定要幫手搬，但睇住個女仔搬唔到，都撓晒手就真係過份」、「可係能短途客，所以唔幫囉」、「衰到咁」。有人則指不肯幫忙的司機可能另有苦衷，「可能人哋有病，揸到車，搬唔到重嘢，咁要睇醫生啦」，不少人讚揚另1名「的哥」熱心助人，「幫助嗰位都係的士哥哥，每一行都有好人壞人」。



在機場接客的新界的士司機下車打開車尾箱，女生繼而攜帶行李篋和行李袋走近。（YouTube頻道「車CAM特警」截圖）

行李袋已有一定重量，但行李篋更重，女生無法獨力將篋抬上的士尾箱。（YouTube頻道「車CAM特警」截圖）

女生無法獨力抬篋上車 綠的司機袖手旁觀

相關影片被上載至各個社交平台，長約1分鐘，相信是後方的士「車cam」拍攝，但沒有交代到事發日期和時間。片中可見，現場是香港國際機場的士站，1名新界的士司機下車打開車尾箱，其體型看似胖壯。女生繼而攜帶行李篋和行李袋走近，可見行李袋已有一定重量，但行李篋更重，女生無法獨加將篋抬上的士，一度望向綠的司機求助，但對方沒有伸出援手，反而撓手走到旁邊，任由女生屢戰屢敗。

在機場接客的新界的士司機下車打開車尾箱，女生繼而攜帶行李篋和行李袋走近。（YouTube頻道「車CAM特警」截圖）

同行下車幫手

最後在後方排隊等客的的士司機看不過眼，下車協助女生將篋抬上車尾箱，女生隨後上車，該名綠的司機隨即關上車門，影片錄到後方的士背景音樂，但未能錄到車外的眾人對話。

網民分享同類影片：的士司機無意幫搬行李

影片傳開後，有網民上載另1條同類影片，見到一對夫婦連同2名小孩，一家四口推着大車行李走近的士，其時的士司機打開車尾箱，隨時走到旁邊垂手旁觀，任由成年男子獨力把行李搬上車，完全無意幫忙。

有網民上載另1條同類影片，見到一家四口推着大車行李走近的士，的士司機打開車尾箱在旁邊垂手旁觀，任由成年男子獨力把行李搬上車。（YouTube頻道「車CAM特警」截圖）

有網民上載另1條同類影片，見到一家四口推着大車行李走近的士，的士司機打開車尾箱在旁邊垂手旁觀，任由成年男子獨力把行李搬上車。（YouTube頻道「車CAM特警」截圖）

網民︰「斤斤計較」原來咁嚟

留言指「支持引入競爭，給市民多一點的選擇」、「『斤斤計較』原來咁嚟」、「好多司機都會幫忙，尤其在機場上客，這個應該是手無縛雞之力」。

（綜合）