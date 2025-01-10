靈堂MMA！躁外甥「打到舅母斷6條肋骨」　全因對方不肯給外公磕頭

大陸湖北省興山縣傳出一起離譜家庭糾紛。



一名男子的外公過世，靈堂上他強逼舅母下跪磕頭，舅母不從，兩人爭執不下，男子一氣之下，竟動手把舅母暴打一頓，導致對方6根肋骨斷裂，事發後男子遭判刑6個月。

湖北一名男子的外公過世，靈堂上他強逼舅母下跪磕頭，舅母不從，男子一氣之下動手把舅母暴打一頓。（微博影片截圖）

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《揚子晚報》報道，這起事件發生於去年1月，楊姓男子的外公去世，在外公的靈堂裡，他因家庭糾紛與周姓舅母發生爭吵，進而發生扭打。 楊男說，他要周女給外公下跪磕頭，但周女不從，並高聲罵他，他氣不過，於是動手按住對方的肩膀，強逼她下跪。

報道表示，周女抵死不從，不斷反抗，根據法院調查資料顯示，當時楊男憤而揮拳毆打周女頭部，周女出手狠抓楊男，場面一片混亂。 而兩人被拉開後，周女氣憤難耐，於是出手打了楊男的兒子頭部兩下，伺機報復，楊男見狀，怒火沖天，竟把周女一腳踹倒在地，死命踢打其胸部、腿部，在場家人見狀，連忙把他們拉開。

周女事後就醫，確認兩側6根肋骨骨折，法院認為，楊男故意傷害他人身體、致人受傷，其行為構成故意傷害罪，但考量他自首，減輕處罰，判處有期徒刑6個月。

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