甜心MMA｜知名成人網紅為「搶Sugar Daddy」酒店大戰Bra Top閨密

阿根廷知名網美安東內拉潘妮（Antonela Pane）與好閨密在烏拉圭的一間酒店內，因為搶「甜心爸爸」（Sugar Daddy、金主、契爺）而大打出手，整個過程也被旁人側錄拍下，影片隨後在網路上引發熱議。對此，潘妮表示，對方是因為嫉妒她才會出手，因為「甜心爸爸」對她更感興趣。



根據《每日郵報》報道，27歲的潘妮在Instagram上擁有超過57萬名粉絲，同時也是OnlyFans色情網紅。

27歲的潘妮在Instagram上擁有超過57萬名粉絲，同時也是OnlyFans色情網紅。（IG@paneantonelaokk）

點圖放大瀏覽更多潘妮的照片：

+ 19

她表示，自己原本計畫要前往烏拉圭東南部海濱城鎮埃斯特角（Punta del Este）旅遊，但是她的閨密曼紐拉（Manuela）告訴她，有名美國金主願意出錢讓她們一起飛過去。於是潘妮便欣然同意，並收到金主匯來的機票錢。

兩人隨後飛往烏拉圭，但是與「「甜心爸爸」」見面後，對方明顯對曼紐拉興趣缺缺，因此讓曼紐拉心生嫉妒。潘妮回憶道，三人一起去夜店時，金主明顯對曼紐拉不感興趣，引起曼紐拉不滿。潘妮說：

男孩們都追著我，而不是她。

潘妮指出，閨密的嫉妒逐漸演變成怨恨，旅程的某一天，曼紐拉突然對她產生惡意，並出言不遜，只因所有人都順著潘妮。而潘妮因為不想生事，於是努力保持冷靜，從未回應對方的惡言，只是笑笑帶過。

兩人最終在車內爆發爭執，隨後金主對曼紐拉的態度更加冷漠。曼紐拉最終氣不過走到潘妮的房門口大喊，要求她「收拾東西走人」，隨後開始連同其他朋友暴打潘妮。

潘妮與閨密在烏拉圭酒店為搶「甜心爸爸」而大打出手的影片在網上瘋傳（X@iconomart_）

點圖放大瀏覽：

+ 17

潘妮嚇得跑到走廊，但另一名女子又高舉拳頭威脅她。潘妮逃到走廊後，兩人追了上來，其中一人用力拉扯她的頭髮，場面混亂。第三名朋友則試圖分開她們。

事後這段影片也被公開至網路上，而潘妮則率性表示，自己會比任何時候還要容光煥發，不會被此次事件影響。

【同場加映】夜店MMA｜瘋傳6迷你裙辣妹大亂鬥 保安也參戰出埋摔角大招KO

【同場加映】夜店MMA｜瘋傳6迷你裙辣妹大亂鬥 保安也參戰出埋摔角大招KO

點圖放大瀏覽：

+ 28

【同場加映】噴血MMA｜2女著名餅店激戰 穿超低胸小背心躺地扭打影片瘋傳

【同場加映】噴血MMA｜2女著名餅店激戰 穿超低胸小背心躺地扭打影片瘋傳

2名越南籍女外勞在台灣餅店扭打至胸口差點走光，引起熱議。（Facebook@豐原好康聯盟社團(原創正版社團)／ETtoday）

點圖放大瀏覽：

+ 13

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】