馬路MMA｜惹錯人！美國女突動手打人　反被對方當場「過肩摔KO」

交通糾紛竟演變成MMA！



美國俄亥俄州一名女子與男子發生交通糾紛，兩人爆發口角，女子盛怒下動手推打男子，這名男子氣不過，竟當場把女子「過肩摔」，女子被摔在結冰馬路上，痛得爬不起來。

美國俄亥俄州一名女子與男子發生交通糾紛，女子盛怒下動手打男子，反被對方「過肩摔」，倒在結冰馬路上爬不起來。（X@BlueBayNetwork）

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英國《每日郵報》報道，這名36歲美國女子艾肯（Katreena Aiken），與另一名駕駛紅色轎車的男子，因交通問題爆發口角。

根據現場畫面顯示，兩人先是站在車子旁邊爭執，之後男子試圖走開，但此時艾肯突然出拳，打中男子。

男子捱打後極度火大，立即出手反擊，他突然把艾肯抓起來過肩摔，艾肯當場被摔在結冰馬路上，痛得不斷哀嚎，而這名男子頭也不回，立即上車離開現場。

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這起段影片在網路曝光後，艾肯隨即承認自己就是影片中的當事人，她表示頗為懊悔，坦言這件事對她是一個教訓。

警方表示，由於這起事件沒有人報案，也沒有任何刑事指控，因此不會進一步調查。

報道表示，這起事件雖然未引發法律後果，但提醒民眾「路怒行為」（road rage）不僅可能對他人構成威脅，也可能讓自己身陷險境。

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