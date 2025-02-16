情人節食西餐埋單$1745！人妻嬲爆狂呻：不會有下次　掀網民爭議

情人節慶祝食晚飯本來是開心事，可是有人妻在網上大呻食情人節大餐食到一肚氣的經歷。她的丈夫預約了尖沙咀1間西餐廳帶她與孩子去慶祝，可是她們準時晚上8時45分到達，卻要等半小時才可入座，之後上兩道頭盤到湯已經是晚上11時，大人相當肚餓，孩子也在「扭計」，「冇諗過食餐飯可以11點都未食到主菜」。



她原本打算離開，不過10分鐘後終於上主菜，她們已餓到狼吞虎嚥地用了5分鐘吃完，由於孩子已極累，她決定離開不再等甜品及餐飲，怕凌晨12時也走不到，最後這餐埋單要1,745元。人妻事後大感不滿，大鬧「冇諗過情人節會搞到心情咁差，完全都係因為呢間嘢，食完之後已經係又攰又勞氣，小朋友係扭晒計」、「呢間嘢喺人生中不會再去，冇可能有下次，垃圾之中嘅垃圾」。



帖文隨即被瘋傳，引來網民熱議，「都睇咗好多個post話情人節出去食飯中伏」、「Tasing（Tasting） menu? 字都唔識串嘅高級餐廳」。不過不少人也認為樓主有責任，「除左比原定時間遲入座，我睇唔到太大問題，明顯間餐廳係做fine dining，咁食三個鐘唔出奇」、「有小朋友我唔會揀8:45，呢個時間已經瞓咗」。



樓主與丈夫及孩子食法國餐慶祝情人節，她不滿上菜慢吃到大半便離開。（GettyImages）

準時到餐廳要等半小時才有位

有人妻在Threads上發文大呻情人節外出晚飯「中伏」經歷，她指丈夫預約了尖沙咀1間西餐廳帶她與孩子在節人節當天慶祝，準時晚上8時45分到達餐廳，卻要等半小時才安排入座。她指餐廳不提供免費水，要飲水要給38元開樽水，而當時樓主聽到旁邊的食客等了半小時也未有前頭盤，已心知不妙。

11時才吃了頭盤及湯

樓主等到頭盤魚子醬、紅蝦刺身及龍蝦湯陸續到來時已是晚上11時，大人相當肚餓，孩子也在扭計，「冇諗過食餐飯可以11點都未食到主菜，我同老公講咗一句，話我去埋洗手間我哋就離開啦」。

樓主指到晚上11時10分才上到主菜，讓她們一家餓到狼吞虎嚥地吃。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

一家極餓 5分鐘吃完主菜便離開

不過，港女想不到從洗手間出來後、約11時10分終於有三文魚及牛扒併鵝肝等主菜上桌，她們餓到狼吞虎嚥地只用了5分鐘吃完，但由於孩子已極累，「食完主菜之後甜品都已經冇晒心情再食就已經埋單離開咗，盛惠$1745」、「我哋走嘅時候大概係11:15分，如果真係等埋甜品同餐茶，可能真係要食到12點」。

樓主極嬲公審：垃圾之中嘅垃圾

樓主事後大感不滿，認為餐廳應付不到這麼多客人就不要接生意，「我哋完全係食到發晒脾氣，而餐廳完全冇諗過可以點樣安撫客人」，也感到非常憤怒，表示不會再幫襯，「冇諗過情人節會搞到心情咁差，完全都係因為呢間嘢，食完之後已經係又攰又勞氣，小朋友係扭晒計」、「呢間嘢喺人生中不會再去，冇可能有下次，垃圾之中嘅垃圾」。

樓主附上單據指這餐吃了1,745元，卻認為這餐廳「垃圾之中嘅垃圾」。（Threads圖片）

網民認為樓主也有責任

帖文隨即引來網民熱議，「都睇咗好多個post話情人節出去食飯中伏」、「Tasing（Tasting） menu? 字都唔識串嘅高級餐廳」，也有人建議「早一兩日或者遲一兩日慶祝，起碼冇咁多人又坐得舒服，又唔使俾人限住時間食，真係唔好14號正日出街食」。

不過不少人也認為樓主有責任，「除咗比原定時間遲入座，我睇唔到太大問題，明顯間餐廳係做fine dining，咁食三個鐘唔出奇」、「有小朋友我唔會揀8:45，呢個時間已經瞓咗」、「約8:45食法國餐仲帶埋小朋友，你覺得幾點食完係應該？」、「如果你要快的話，咁一開始就唔好揀呢啲4-5courses（道菜）嘅餐廳，或者book早啲」。