大角咀茶記海南雞飯賣相嚇人！食客狠批如「湯渣飯」　網民：趕客

食物除了講求味道，賣相也十分重要！惟近日有網民發帖慘呻「中伏」，稱於大角咀某茶餐廳點了1客海南雞飯，不過雞飯上桌時賣相卻不似預期，雞肉沒有油潤滑嫩，反而是肉質偏乾之餘，還擺放到七零八落、皮肉分離，感覺就好像從湯煲撈出後放飯面般，樓主不禁嘲諷形容是「海南湯渣飯」。



網民們看完照片都嘖嘖稱奇，「夠膽攞上枱畀客，佩服個廚房佬」、「齋睇樣唔知同海南雞飯有咩關係」、「好趕客」。



有網民在大角咀某茶餐廳點了1客海南雞飯，不過雞飯上桌時卻賣相欠佳，令她不禁嘲諷形容是「海南湯渣飯」。（「中伏飲食報料區」FB圖片）

該名食客在Facebook群組「中伏飲食報料區」發帖抱怨，指於大角咀某茶餐廳用餐，並點了1客海南雞飯，不過卻覺得雞飯上桌時賣相欠佳。

雞件皮肉分開擺放凌亂

從食客上載的照片可見，該碟雞飯的雞件擺放成「東1件、西1件」，而且雞皮與雞肉分離，雞肉看來較乾。不過雞件數目尚可，足有7、8件，但就不是件件厚肉。至於飯就並非選用油飯，而是白飯，不過與雞件相比，白飯擺放已顯得相當「工整」。

而作為伴碟，雞件下方鋪了不少蔬菜，且碟中有大量紅衣花生，惟較少見有餐廳使用花生作為海南雞飯伴碟，而雞飯旁則有1碟3式醬料。

樓主在帖文嘲諷地形容該碟是「海南湯渣飯」，其照片引來網民熱議，有街坊就留言稱「唔係講笑，好多年前我都因為海南雞飯同呢間餐廳理論過」。

網民們看完該碟海南雞飯的照片都嘖嘖稱奇，更狠批餐廳「趕客」。（《食神》劇照）

網民批趕客

有網民就覺得震驚，並表示「主題係咪花生？」、「夠膽攞上枱畀客，佩服個廚房佬」、「人家食過嗎？」、「齋睇樣唔知同海南雞飯有咩關係」，亦有人狠批「好趕客」、「廚餘系列」、「至少都應該砌得靚靚仔仔。依家好似左搭一嚿，右加一件咁」、「港人北上消費、係有原因的」。不過，也有網民安慰稱只能降低要求，覺得「食飽咗，維持到生命咪算」。

（Facebook）