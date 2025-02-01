新年深水埗街坊麵店只加$X　網民讚超有良心：觀塘啲茶記要加25%

農曆新年許多食肆都會加收服務費，而有網民分享新年期間光顧深水埗1間街坊粉麵店，店內新春期間粉麵只加2元，點套餐則加4元，點魚蛋河及雲吞麵連飲品只是80元，味道不錯之餘明碼實價，大讚深水埗多平民食店。



網民認為食店在新年只加2元是「超有良心」，又分享附近的餐廳起碼加一，「觀塘啲茶記加20%至25%，short 咗」、「樓下啲假豪宅地段啲食店，夠膽死加價22%」。



樓主光顧深水埗粉麵店，新年初一初二只是加2元，套餐加4元。（香港討論區圖片）

初二初三只加2蚊

樓主在香港討論區發文，表示新年到深水埗1間粉麵店開餐，發現新春期內只是加2元。照片所見，店內張貼紅底黑字告示，標明「年初二、初三各式加$2（套餐加＄4），左手邊見到1個魚蛋米線賣28元，他分別點了魚蛋河及雲吞麵，連飲品埋單80元。

他指「呢檔粉麵舖，出品唔錯，平時28蚊一碗咋，加多１杯凍茶30幾蚊啦」，又指深水埗才有這麼多平民食店，而且店舖新春加價也「明碼實價」，「若果唔係埋單嗰時面黑黑」。

樓主光顧深水埗粉麵店，新年初一初二只是加2元，套餐加4元。（香港討論區圖片）

網民：算係超有良心

網民大讚粉麵店有良心，「加2蚊算係超有良心，呢兩日茶仔一般係加一，有啲係加10蚊1個餐，所以加2蚊真係算好扺」、「加2蚊好合理，食得開心」、「$38+1都抵食」、「加2蚊咁好，好多茶記初一至三都加8蚊呀」。

網民呻茶餐廳加二服務費

網民同意新年要員工上班可能要加工資變相要加價，但部份食肆加得較離譜，「樓下啲假豪宅地段啲食店，夠膽死加價22%話新年，正一奸商，唔鬼去幫襯佢」、「我家附近有茶餐廳門外點上紙牌︰『新春期間加二服務費。』」、「昨晚觀塘啲茶記加20% 至25%，short咗」、「小弟頭先行過荃灣某個細商場，見到有意粉專門店居然收每（套）餐加$10蚊」。

（香港討論區）