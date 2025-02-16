台中新光三越13日發生氣爆，造成嚴重傷亡，周邊道路也進行交通管制。



一名Uber司機表示，14日下午載到一對情侶，上車後才發現對方要去新光三越，便提醒新光三越因氣爆暫停營業，沒想到情侶竟回4字讓他超傻眼。

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台中新光三越氣爆 小情侶叫Uber「堅持去現場」 原因曝光惹熱論（01製圖）

點圖放大閱讀：

+ 10

這名Uber司機在社群平台「Threads」表示，14日下午載到一對小情侶，上車後發現他們要去新光三越，便提醒對方「新光三越應該正在封鎖喔」，女生回「沒關係，那放我們在附近下車就好」，男生接著說：

發生這麼大的事情，想去朝聖。

這名Uber司機聽了相當傻眼，直言「這趟我不收你們錢，等等會退給你們」，小情侶還說「哇～這麼好」，他只冷冷回應：

感覺拿你們的錢會衰（行衰運）。

沒想到小情侶下車後還一直表達感謝，絲毫沒有意識被揶揄了。

【延伸閱讀】台中新光三越氣爆｜樓下感人一幕 路人勇敢為傷者做CPR獲網大讚（點圖放大瀏覽）：

+ 5

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「講這種話的人很狀況外，也很沒有同理心，如果是我家人，我會覺得丟臉死」

「到底要朝聖什麼，不趕快讓路還要湊熱鬧」

「超級糟糕的心態」

「聽到路上一對情侶抱怨新光三越為何整棟關門，認為其他樓層應該繼續營業，我看了他們一眼，祝他們平平安安」

「我兒子的同學也說下課要去，現在的部分年輕人到底在想什麼？」



【延伸閱讀】台中新光三越氣爆｜民眾「披著棉被」驚惶逃命 更多館內景象曝光

【延伸閱讀】台中新光三越氣爆｜民眾「披著棉被」驚惶逃命 更多館內景象曝光

點圖放大瀏覽：

+ 17

點圖放大瀏覽更多相關照片：

+ 1

延伸閱讀：

他抱怨旅館不提供「1備品」 一票網友哀嚎：根本變相漲價

她吐露生理期洗澡1困擾 一票女性很有共鳴：真的超麻煩

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】