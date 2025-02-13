台中新光三越氣爆｜煤氣使用安全守則　養成5種習慣4招應變保平安

台中市新光三越百貨今（13）日11時，台中市新光三越百貨驚傳疑似氣爆意外，起因尚待釐清，目前已造成5死11輕重傷，引發社會關注。



《網路溫度計DailyView》特別整理日常煤氣使用安全守則，帶你了解常見致災原因、平時防範要點，以及氣體洩漏當下的應對步驟，守護自己與家人的安全。

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「氣爆」致災原因

近年來，台灣時有「氣爆事故」傳出，台灣金門縣消防局也曾歸納幾大常見致災原因，包括：

一、地下天然氣管線因施工或重型車輛碾壓破裂漏氣

二、煤氣器具擺放通風不良，周圍堆放易燃物

三、器具老舊或品質不佳，零件損壞導致漏氣

四、煤氣管線遭老鼠、蟑螂啃咬破損

五、炊煮時爐火被水淋熄或風吹滅，未察覺便可能引發氣爆

六、人為疏忽，長時間煮食忘記關火，甚至外出未關氣源，種種狀況都可能釀成災禍。



預防氣爆五大安全習慣及應對四步驟

為避免憾事發生，台灣內政部消防署提醒民眾，日常使用煤氣時養成五大安全習慣：

1、用完煤氣、外出或睡前，務必關閉煤氣爐開關。

2、留意湯汁外溢，避免淹熄爐火。

3、注意爐火勿被風吹熄。

4、煤氣軟管勿超過1.8公尺，並須加裝安全夾，防止脫落。

5、定期檢查軟管，若發現龜裂、老化應立即更換。



如果在家中聞到煤氣味，務必保持冷靜，遵循「禁、關、推、離」四步驟：

1、禁：切勿開關電器或使用火源，避免火花引爆。

2、關：立刻關閉煤氣總開關或煤氣罐閥門。

3、推：輕輕推開窗戶，讓煤氣散逸。

4、離：迅速離開現場，到安全空曠處，再打電話報警。



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需特別注意的是，排氣過程中不能使用電風扇、抽油煙機助排，以免產生火花；推開門窗也要輕緩，避免摩擦引燃。若懷疑煤氣洩漏，可將肥皂水塗抹在管線上，若出現泡泡膨脹，便表示有洩漏情況。此時可用膠布、膠紙或破布「暫時」包住漏氣處，減緩外洩速度，並等待專業人員前來處理。

如果在家中聞到煤氣味，務必保持冷靜，遵循「禁、關、推、離」四步驟。（台灣內政部消防署）

氣爆現場怎麽保護自己？居家煤氣安全檢核表快收藏

如果不幸發生氣爆或其他爆炸事故，台灣金門縣消防局提醒民衆在第一時間應立即趴下，背向爆炸源，雙手護住頭部，以降低爆炸衝擊對身體的傷害。爆炸過後，應迅速撤離現場，避免二次災害，離開時避開玻璃窗、柱子等高風險物品，掩住口鼻防止吸入粉塵，以低姿勢快步撤離。



居家安全不能掉以輕心，《網路溫度計DailyView》提醒大家日常務必留意煤氣設備狀況，定期檢查煤氣罐、管線是否老化鬆脫，確保環境通風良好。此外，台灣內政部消防署也提供「居家煤氣安全檢核表」，可以作為日常自我檢查的工具，防患於未然，守護家人安心生活。

台灣內政部消防署提供「居家煤氣安全檢核表」。（台灣消防防災館）

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