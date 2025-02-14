台中氣爆｜坂口健太郎取消活動　男星「原本也在招商名單」逃死劫

台中新光三越13日上午11時33分發生嚴重氣爆，造成多名人員傷亡，警消仍在現場搜救中。餐飲大亨、台灣男星阿緯（劉峻緯）稍早PO出全黑圖震驚發聲，透露自己原本也有在這次百貨公司的招商名單中。



「棒棒堂」阿緯（劉峻緯）。（IG@superawayne）

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阿緯13日在IG限時動態PO黑底白字圖，寫下：

「太可怕的氣爆，保佑所有人都平安。原本我們也有在這次的招商名單，因為一些因素沒有配合，看到這樣的新聞畫面，真的太可怕，太震驚了。」



坂口健太郎原本13日出席Prada台中大遠百全新專門店開幕活動。（IG@sakaguchikentaro）

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而日本鹽系男神坂口健太郎原本13日出席Prada台中大遠百全新專門店開幕活動，因活動現場距離約160公尺的新光三越發生嚴重氣爆，故確定取消活動；原先藝人范少勳、林廷憶也會一同參與，兩人的經紀人也報平安，表示：

「藝人還在台北。」



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