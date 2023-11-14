濫用公屋？房署主任指「水電用量不達標」　住戶呼冤：不准環保？

【公屋申請／審查】為防止濫用公屋，房屋署主任不時會家訪檢查。有住戶於公屋討論區指，近日房屋署主任家訪，對方竟表示其單位用水及用電量都未達到公屋指標，令他震驚疑惑「人要返工，喺屋企先得嗰十個鐘八個鐘，扣埋瞓覺時間，用水用電多極有限……唔畀人環保？」。

網民看後議論紛紛，「人住就冇問題啦，唔畀慳水，慳電㗎咩」、「咁又真係唔係好公平，慳水同無飯家庭都可以好唔同」、「你同我交水電費呀？都黐X線」。也有網民指出「人哋有咁嘅懷疑，證明水電用量去到一個極不合理嘅度數」、「其實佢爆響口話你水電唔達標，等於通水畀你知查緊你，仲唔諗定點解話？」。



有住戶於公屋討論區指，近日房屋署主任家訪，對方竟表示其單位用水及用電量都未達到公屋指標。（資料圖片）

該住戶10月22日於「公屋討論區」發文表示，當日約了房屋署主任下午4時家訪，對方「機械式講咗1分鐘嘢……仲要好似好趕時間 話用水，用電唔達到佢哋嘅指標喎！」，令他疑惑「其實個指標係咩呢？點樣去界定呢？」。

樓主於是反問對方「一家四口指標係乜？唔畀人環保？達到佢所謂指標，啲費用係咪你畀？……啱啱轉咗名，佢哋應該有record，我喺單位住咗幾耐？喺香港做咗幾耐？」。

最終在樓主「主導」下，房屋署主任逗留了約10分鐘才離開。樓主事後感嘆，「嘥時間，要人特登請假！」，又說「人要返工，喺屋企先得嗰十個鐘八個鐘，扣埋瞓覺時間，用水用電多極有限，幾個月都喺大陸，啲標郁都唔郁下嗰啲就真係要查囉」。

樓主疑惑公屋用水用電指標是多少。（簡約公屋示範單位／資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人關注公屋用水用電指標，「應該查埋單位人士是否有返工，是否在家煮食等去衡量用水電煤情況？」、「人住就冇問題啦，唔畀慳水，慳電㗎咩」、「咁又真係唔係好公平，慳水同無飯家庭都可以好唔同」、「用電用得多又要找數，用得少又要比人查，工時長又話你唔係喺度住」、「好慳用好少唔通又唔得呀？你同我交水電費呀？都黐X線」、「我就一家三口老婆同個仔早出晚歸，我一日三餐都出街食，試過煤氣都唔使交，飲水就訂水飲，是不是很危？」。

不過也有網民指出，「人哋有咁嘅懷疑，證明水電用量去到一個極不合理嘅度數」、「通常達唔到標準十個中九個都係無人住的。唔關慳唔慳事」、「房署個用水用電標準咁低都唔到，好難令人信服有喺度住」。

另有網民叫樓主毋須過分擔心被收回單位，「放心，查水電煤只係其中一指標，其實最重要部份就係家訪，只要每次家訪你都有人喺屋企就冇問題」、「其實佢爆響口話你水電唔達標，等於通水畀你知查緊你，仲唔諗定點解話？」。

公屋住戶平均用電量是多少？



究竟公屋住戶平均用電量是多少？房委會未有公布公屋住宅用戶用電數據，而參考世界綠色組織2017年公布的「滙能能源效益指數」，2014年公共屋邨住宅界總能源消耗量（以每千戶單位計算）是781.5太焦耳，而過去多次數據，公屋住宅每千戶單位用電量，徘徊600多至近800太焦耳。