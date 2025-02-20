外賣員坐輪椅送餐　住山上港男：等2小時超餓　網民嘆心酸籲體諒

坐輪椅送外賣實屬不易，社會應多一份關懷、多一份體諒。有港男於網上外賣平台Keeta下單叫外賣，遇到坐電動輪椅的外賣員接單，由於他住在山上，電動輪椅難駛上山，最終港男只好取消訂單，改用另一外賣平台點餐，無奈說「等咗兩個鐘勁餓」。



不過港男心平氣和地與外賣員及客服溝通，引來網民大讚，欣賞其處理態度，又對輪椅人士送外賣感到心酸，「我好欣賞+感激你，雖然公道講係外賣員問題，你又餓又混亂可能會發脾氣，但你冇咁做，又冇X客服X車手，所以好多謝你咁冷靜，令到三方都平靜。成個故事只有用心酸嚟形容，包括你同嗰位車手」。



有港男於網上外賣平台Keeta下單叫外賣，遇到坐電動輪椅的外賣員接單。（Threads圖片）

港男：等咗兩個鐘勁餓

該港男於社交平台Threads發文表示，「原來輪椅都可以送外賣，等咗兩個鐘勁餓」。從他上載的手機畫面截圖可見，他使用外賣平台Keeta點餐，外賣員已接單正在配送，顯示預計晚上9時37至47分到達，並會騎單車配送。

惟外賣員隨後傳訊息聯絡，問道「我輪椅方便上嚟嗎」，港男回覆「我會畀4星難度」，又問所坐輪椅是「電動定手動」。外賣員說了句「對不起，電動輪椅」，港男遂解釋是因他住在山上，對外賣員來說不太方便。

外賣平台顯示該輪椅外賣員是騎單車配送。（Threads圖片）

港男聯絡客服反映外賣員未能送餐，尋求解決方法。（Threads圖片）

港男聯絡客服反映外賣員未能送餐，尋求解決方法。（Threads圖片）

港男取消訂單 花3小時終獲退款

港男於是聯絡客服反映外賣員未能送餐，尋求解決方法，「請問可以點解決，勁餓，在線等」，又問會否派其他外賣員幫忙送餐，「你哋有冇同事可以支援到呢位輪椅朋友？」客服回覆多次無法聯繫外賣員，最終港男取消訂單，改用另一外賣平台foodpanda點餐。

港男指出，由外賣員稱「送唔到上嚟」至他尋找客服幫忙，「加埋搞咗我成3個鐘，先退錢」，而平台為表歉意，贈送了15元優惠券。

事件引來網民熱議，不少人大嘆心酸，感激港男體諒輪椅外賣員。（《不完美的愛情革命》劇照）

網民嘆心酸 籲體諒輪椅外賣員

事件引來網民熱議，不少人大嘆心酸，感激港男體諒輪椅外賣員，「你都冇講啲咩，佢第一下反射回應已經係對不起，想像唔到幾多人一見到係輪椅人士送外賣就嫌三嫌四」、「好欣賞佢哋自力更生，明白等好耐會炆，但如果嚟到見到佢哋好努力咁送上嚟，我就嬲唔落啦」、「講真了多份體諒，超時佢會俾人警告，會有機會停帳，再者電輪椅都唔易」、「我相信佢有佢嘅難處，但仍然願意送外賣，都係好堅毅！」。