港女叫Keeta花$71買空氣？外賣員1招處理　好心餐廳這樣做超暖心

人類總要重複又重複同樣的錯誤，而這次更是錯中之錯！繼早前有食客使用外賣平台Keeta時錯誤操作「淨買餐具」後，近日有女生的舉動令人更傻眼，她使用Keeta點餐時擺烏龍，沒有成功點選任何食物，點選餐具後則選擇「不需餐具」，結果她付了「與最低消費的差價」及運費共71元後，其實什麼都沒有要，卻懵然不知地苦苦等待餐點。

女生在接到首位外賣員通知指「要等好耐」而踢單，還向Keeta客服投訴，其後再接到另1名外賣員來電，叫他直接跟餐廳溝通，結果餐廳依照其意願製作食品而沒有再收費，而女生到收到外賣食品連單據時，才知道自己擺了大烏龍。而女生的友人則發帖大讚「間餐廳真係好好，整咗個餐畀佢」。

車手指「要等好耐」而踢單

該名網民在社交平台Threads發帖分享朋友經外賣平台點餐的爆笑經歷，指朋友晚上「嗌咗Keeta」，苦等良久始終沒有收到餐點。隨後朋友收到1名外賣員的電話，對方稱「張單要等好耐，唔等」，朋友氣極聯絡外賣平台客服指有車手「踢單」，並要求退錢。

不久，有另1名外賣員致電女顧客，她即時表示十分肚餓，並希望對方盡快送餐。外賣員卻甚是困惑，然後開啟揚聲器讓顧客直接告知餐廳員工她點了什麼食物。

大懵女驚揭自已花71元「買空氣」

樓主表示，其友人後來終於收到餐點，惟外賣員解釋她未妥善下單，只點了餐具，「個車手話『小姐我冇呃你㗎，你睇下張單，你淨係嗌咗個餐具』」。原來樓主的友人擺烏龍，沒有成功點選食物，甚至誤按買餐具，但又取消要餐具，結果付了71元是「買空氣」，即甚麼也不要。

女顧客點餐時沒有點選食物，卻誤按買餐具但又取消要餐具，結果付了71元「買空氣」。（Threads）

女顧客需支付60元「與最低消費的差價」、2元平台服務費及9元運費，訂單總金額為71元，但甚麼也不要。（Threads）

從照片可見，女顧客選購了餐具後又勾選了不需要餐具，故小計為0元，但因已建立訂單，故需支付60元「與最低消費的差價」、2元平台服務費及9元運費，訂單總金額為71元，但實際上是甚麼也不要。

幸好另一名外賣員願意幫忙，且餐廳職員又肯直接聽女顧客說出想要的食物，最後她也成功收到餐點。而樓主更大讚餐廳，「間餐廳真係好好，整咗個餐畀佢」。有網民好奇問「咁間餐廳咪白做畀你？」，而樓主就回應「咁我唔知我個朋友點溝通，但照咁睇就應該係真係，餐廳聽到我朋友話好急切好餓咁，就整個餐畀佢，所以我先話間餐廳好好」。

網民激讚餐廳「好好」

另有網民笑指樓主友人付71元「買車手嘅免費笑容」，亦有人讚揚餐廳，「餐廳好好呀，直程免費送個餐畀你食」、「餐廳咁好，係我就去幫襯多次兼畀返外賣嘅錢佢哋」；也有人質疑「唔明點解成日有人落單之前唔check（檢查）單」。

同類事件：叫Keeta花$70得1套餐具！顧客公審餐廳+外賣員 遭網民圍攻後刪帖

有顧客稱以Keeta向元朗1間餐廳點了鰻魚飯和凍奶茶後，以70元結賬，並且等了個多小時，結果只收到外賣員送上價值每套1元的餐具。樓主即時向餐廳及外賣平台反映，但均未獲理會，故怒極在網上發帖公審餐廳及外賣員，聲稱「以後唔會再幫襯佢哋，蝕咗70元，睇穿晒啲人！」。



帖文隨即在網上瘋傳，惟網民均認為是樓主責任，「自己揀，無得怪平外賣員同餐廳，只能怪自己」。面對網民圍攻，樓主其後刪除帖文，但已被截圖轉載，且再發文斥網民幸災樂禍，稱自己付了款卻沒有飯吃，「咁唔順氣打死我呀！」，並強調不會再光顧該餐廳，「搶錢呀！」。



樓主上載單據，顯示以70元埋單，但只點選了價值1元的一套餐具。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

早前有港男使用網上外賣平台Keeta時按錯掣，結果以60元買了1對外賣木製筷子等餐具。（Threads影片截圖）

同類事件：叫Keeta做錯1事！港男慘$60買1對木筷子 外賣員、店員現身爆內情

過去曾有港男網上外賣平台Keeta時按錯掣，結果以60元買了1對外賣木製筷子等餐具，事後大呻：「我到底瞓X醒未？」又疑惑「諗起送外賣嗰個就咁抽住個膠袋，好想知佢諗緊啲咩」。



帖文廣泛流傳後，竟然「釣出」涉事外賣員和餃子店職員現身回應，其中外賣員打趣表示，「作為噚晚（2024年12月21日）幫您送筷子同羹嘅外賣員，好多謝您願意用$60買一對餐具，令我輕鬆賺$32運費」。外賣員續說，當晚去到餐廳，店員曾致電樓主確認但「電話唔通」，唯有依訂單運送餐具，「收到餐嗰一刻都唔敢相信有人用$60蚊買套餐具，再一次多謝您用$60買一套餐具促進香港經濟發展，同埋令我輕鬆賺$32運費」。



賬單看到，這套木製餐具套裝原本售1元，但加上59元的「最低消費（60元）差價」、2元平台費、13元運費，再扣減15元優惠券，總數是整整60元。（Threads）

賬單看到，這套木製餐具套裝原本售1元，但加上59元的「最低消費（60元）差價」、2元平台費、13元運費，再扣減15元優惠券，總數是整整60元。（Threads）

影片見到，一大個外賣膠袋內，只有1對「空虛」的木筷子及1隻紙匙羹。（Threads影片截圖）

涉事外賣員現身講述運送木筷子餐具心情。（Threads）

餃子店職員稱曾致電確認訂單但無人接聽

餃子店職員亦說，當日有致電樓主想確認訂單，「本人已有打電話，但係飛去留言我都愛莫能助」；由於無法聯絡顧客，當時亦不確定客人是否真的單純想要1份餐具，遂按訂單派送，「我同車手都唔肯定個客係唔係純粹真係要一份餐具，加上電話打唔通，諗諗下都係照出咗先，到時退款就照退」。

餃子店職員表示，當日有致電樓主想確認訂單但不果，於是依訂單派送。（Threads）

三方相認笑爆網民

面對意料之外的三方「相認」，網民笑言「畀60蚊買對筷子嘅原po：幾好笑，店員：幾好笑，送依張單嘅外賣員大佬：幾好笑」、「估唔到同一個post車手店員同埋當事人全部喺晒度」。樓主則回應，「留言搵返店員講有打過畀我（感謝！）沖緊涼冇聽到，車手大哥接單都有笑咗，所有人都冇嘢，純粹畀大家笑下，放鬆啲香港人」。