巴士乘客遺大量垃圾　車窗驚現大字報斥屯門兩邨居民：低劣沒教養

乘搭巴士不應飲食和亂拋垃圾是常識吧！近日網上流傳一張照片，在一輛城巴上，車廂地面滿佈餅乾和零食包裝，上方車窗貼有大字報，批評屯門和田邨及菁田邨街坊行為低劣、「沒有教養的一群」，矛頭直指垃圾是這兩條邨的居民製造。



帖文引來網民批評亂拋垃圾者沒公德心，「質素差到，不知所謂，做個文明人真係咁難」。不過有兩邨居民喊冤，「其實途徑20幾個站，有咩證據一定係菁田和田？我無做過，而家真係感覺被冒犯，住菁田和田被歧視一樣」。



近日網上流傳一張照片，有巴士乘客亂拋垃圾，堆滿一地，車廂現大字報斥責。（facebook圖片）

巴士乘客亂拋垃圾 現大字報批沒教養

該張城巴車廂垃圾照於多個facebook群組流傳，車廂輪椅停放處位置堆滿垃圾，包括餅乾、零食包裝、檸檬茶盒和紙巾，上方車窗貼有大字報，批評沒公德心的乘客，「這就是和田菁田街坊的低劣行為，沒有教養的一群，不懂珍惜新車廂，不要後悔無新車坐」，未知何人所貼。

網民留言批評，「其實好多路線都係咁！啲人剩係識得罵巴士公司不清潔，但永遠不會罵製造垃圾嘅人」。（資料圖片）

網民：好多路線係咁 邨民：唔好求其屈

網民留言批評，「喺巴士野餐完？」、「一條路線嘅衛生，顯示該條路線人嘅質素」、「真係好冇教養喎，咁冇家教嘅」、「其實好多路線都係咁！啲人剩係識得罵巴士公司不清潔，但永遠不會罵製造垃圾嘅人」、「幾多X街將啲垃圾攝落凳邊」。

不過有兩邨邨民覺得被歧視，「我和田邨民，自己規規矩矩，見到被點名覺得有被冒犯到咯」、「俾人玩針對呢兩條邨」、「我覺得廿幾個站，你無證據就唔好求其屈」。