太古城殘舊衰過新公屋？連登仔嘲：一出門玩復古　居民列優點反擊

貴為全港「十大藍籌屋苑」之首的港島太古城一直深受置業人士歡迎，不過近日有連登網民認為，樓齡近50年的太古城外觀殘舊，「根本舊到仲衰過新起公屋」，形容「一出門口就玩復古」。帖文一出即引來網民爭論，有人認同看樓層電梯大堂照片「成個安置骨灰龕場咁」、「最初嗰批居屋都靚過佢」。不過有網民指出，太古城勝在位於黃金地段與配套完善，「配套好，落樓咩都有得買，地鐵站5分鐘，旁邊仲要商業區，喺成個港島返工都好方便」。



太古城於70年代落成，雖無住客會所，但商場、餐廳、康樂設施一應俱全，連接港鐵太古站便利居民出行。（資料圖片）

太古城70年代落成 配套一應俱全

太古城於70年代落成，首批單位1976年開售，整個屋苑共有61座，合共12,696個單位，實用面積介乎440呎至1,819呎。太古城雖無住客會所，但商場、餐廳、康樂設施一應俱全，連接港鐵太古站便利居民出行。

有連登網民認為，樓齡近50年的太古城外觀殘舊，「根本舊到仲衰過新起公屋」，形容「一出門口就玩復古」。（網上圖片）

連登仔：太古城舊到衰過新起公屋

有連登討論區網民以「太古城根本舊到仲衰過新起公屋」為題發文，分享一張太古城內部走廊照片，認為太古城樓齡大、幾近殘舊、走廊牆身設計過時，「入面裝修幾靚都好，一出門口就玩復古」。樓主不解太古城為何備受追捧，「太古城俾人吹得太大，畀盡美孚新邨level」。

太古城雖無住客會所，但有大型購物商場太古城中心，解決居民購物、用膳的需要。（資料圖片）

網民：講經咩？咪又係買唔起住

帖文引來熱議，有網民認同樓主，「我諗硬件上真係輸過公屋嘅，因為真係舊」、「住過新樓，雙層玻璃冬天暖笠笠，真係返唔到轉頭」。不過有網民認為不應以現今審美標準看待，「用依家嘅眼光嚟睇七八十年代嘅審美眼光，黑人問號」，又指出即使樓主認為殘舊，樓價依然高企，「講經咩？咪又係買唔起」，地段及配套同樣重要，「不嬲都係睇地段、配套，香港有咩地理位靚過佢、配套好過佢，又係佢呢個價位？」。

太古城連接港鐵太古站，便利居民出行。（資料圖片）

居民：買太古城係買鄰居

有太古城居民分享居住優點，「開心住緊，樓齡舊但係keep住有保養住落冇咩大問題，用料好隔音非常好，邊戶鬧交都唔會聽到，個積實用擺嘢方便，唔係開放式廚房，附近多嘢食又齊配套」。有人認為最重要左鄰右里都是高質素，「買太古城係買鄰居，一個律師、一個退休中學校長、醫生兩個，講緊我住緊嗰層」。