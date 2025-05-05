三毛別棕熊襲擊事件：日本史上最慘烈　在漆黑一片的家中困獸鬥

人類的發展與大自然的衝突是從古到今持續在發生的事情，不論是棲息地的減少、環境的破壞或是導致物種的滅絕，在人類漫長的歷史中都早已屢見不鮮。



在日本北海道，也曾經因為開拓導致與野生動物的衝突，進而釀成人類死傷的悲劇，今天就讓我們來看看這起發生在大正年間的「三毛別棕熊襲擊事件」吧！

1915年三毛別棕熊襲擊：日本史上最慘烈獸害事件 在漆黑一片的家中困獸鬥（01製圖）

吃過人肉「返尋味」 闖12人家中弄熄唯一照明再大屠殺（點圖放大閱讀）：

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棕熊現身村落 村民遭到襲擊

1915年，在北海道苫前村的三毛別地區，有著一個被稱為六線澤的開拓聚落。這年的11月上旬，聚落中的池田家出現了野生棕熊的身影，儘管棕熊並未傷人，但家主富藏對於家中有熊出現的恐懼，導致其嚴加戒備棕熊的再度出現。11月30日，棕熊又再次地出現在了池田家，雖然富藏已經有所戒備，但並沒有抓到棕熊，而是讓牠負傷逃回了森林。

12月9日，同村的太田三郎早起外出務農，留下妻子與兒子在家，就在他結束一天的工作回到家中，卻發現了倒在地上的兒子的屍體，妻子則不知所蹤。由於已經接近日落，村民們決定隔天再進行搜索，隔天一早，村民們提著獵槍找到了襲擊的棕熊，但由於發現時的距離實在太近，村民們並沒有捕獲那頭棕熊，只是在牠所在處的樹下發現了太田三郎的妻子的遺體。

失去照明而遭棕熊吞噬 如同地獄般的屋子

12月10日晚上，太田家正為了死去的兩人進行守夜，但記住人類味道的棕熊卻再度來到了此處，儘管守夜的村民們連忙製造噪音驅趕棕熊，但棕熊卻往河川下游逃跑。此時，在下游的明景家正好聚集著避難的明景一家以及齋藤一家共12人，棕熊闖入了這戶人家中，並打翻了唯一的照明，頓時場面一團混亂。

棕熊在明景家中大肆肆虐，由於失去了唯一的光明，屋內的人們根本不知道該向哪裡逃跑，棕熊就這樣在屋內肆無忌憚的攻擊著兩戶人家。上游的村民帶著武器趕到時，棕熊正好出現在明景家的玄關並逃回了山裏，至於屋內則是一片狼藉，有些人帶著重傷成功逃了出來，有些人在屋子內奇蹟的生還，但仍然造成了5死3重傷的悲劇，短短兩天，這頭棕熊就已經在這個村子殺了7個人。

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獵熊行動開始 隊伍人數多達600人

明景家事件過後，村人們將六線澤聚落的所有村民都遷往更下游的三毛別分校避難。12月12日，山下的警察終於來到，並與村民組織了獵熊隊試圖解決，但並未成功，無奈地警方知道靠這些力量是不足以解決事情的，只得請求軍方的援助。

12月14日，加上軍方派出的人手，這時的獵熊部隊已經有600人以上，加上60把槍枝以及10條獵犬。終於，討伐隊們在山上找到了負傷的棕熊，前一天見過棕熊的老兵山本在眾人吸引注意力時悄悄地接近了棕熊的附近，並一槍結束了棕熊的性命。這時，放晴了三天的天候也突然變調，開始吹起了風雪，這個天後急變，被村人們稱為「熊風」。

村人們解剖了這頭巨大的熊，發現裏頭有著許多未被消化的人肉以及衣服。事後，北海道其他地區也傳出了這頭棕熊早在襲擊太田家之前，就已經有著傷害人類並吃人的紀錄。但隨著牠的死亡，至此，巨大棕熊所引發的傷人事件也暫時告一段落。六線澤附近的居民在1990年時樹立了石碑紀念這起事件，苫前町的鄉土資料館也留下了關於這起事件的資料，藉此留下先民辛苦開拓的慘痛記憶。

事件帶給我們什麼樣的教訓

「三毛別棕熊襲擊事件」並不是當時唯一一起的棕熊襲擊事件，這些事件反映了當時的人們為了開拓內陸，拾取柴薪而深入森林，導致棕熊與人類的生存空間有所重疊，因而導致了這起悲劇。這並沒有誰對誰錯，而是人類在持續開拓自然空間時就有可能遭受到的反噬，也希望現在的人們在開發自然時，也能夠秉持著共榮共存的想法，以免哪一天又再度遭受到大自然的反撲，發生類似的慘劇。

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