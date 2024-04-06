日本史上極殘忍「壽產院事件」　魔鬼夫婦殺害過百嬰兒　死狀淒慘

二戰結束後，日本由於空襲的原因而滿目瘡痍，人們的生活也暫時陷入貧困，要讓一切復甦回曾經的繁榮也需要花上一段時間。



在這樣的時間點，卻爆出了一件大量殺嬰的事件，被害者的數量高達百人以上，引起了日本社會的一片譁然，今天要介紹的便是這起「壽產院事件」。

害逾百嬰兒餓死凍死 動機令人齒冷（點圖放大閱讀及瀏覽相關照片）：

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夜晚可疑的男子 水果箱裏頭裝的竟是屍體

1948年的1月12日凌晨，警察進行着一如往常的巡邏，就在這時，他們見到了一個拉着水果箱的男子。由於實施了臨時警戒的緣故，兩名警察馬上上去盤問了這個男子，並且檢查了箱子中的物品，沒想到，裏頭裝的竟然是4個嬰兒的屍體！

警察旋即詢問了這名男子，他聲稱受到壽產院的委託運送5具嬰兒屍體，以每次500日圓的價格將這些屍體送往火葬場，並且至今為止已運送過30具嬰兒屍體。

警方委託了醫院為這幾具屍體做死因的檢查，發現其中3具屍體死因為餓死，另外2具屍體則為凍死。

警方以此請求了搜查令，並進入壽產院搜查並且逮捕了夫婦——石川猛以及石川美雪，和作為他的同夥的殯葬業者。大量嬰兒的死亡案，就這樣暴露在了陽光底下。

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產院進行的買賣 不作為導致的大量死亡

石川夫婦從1943年開始經營產院（編按：婦產科醫院），當時的產院與現代的產院有一些不同，他們除了一般的接生，也會兼差將未婚男女誕下的私生子女收養，並且將其介紹給想要孩子的父母，從中獲取利益的特殊產業，由於當時的日本有墮胎罪的原因，才讓這樣的產業有了活躍的機會。

石川夫婦透過收取2000到10000日圓的養育費，與這些想要處理掉嬰兒的人們進行交易，在收養到嬰兒後，若是能夠賣出去的，他們就會賣掉，若是賣不出去的，他們就以這些嬰兒去向政府申請食糧的補助。

但補助到的奶粉以及砂糖，甚至是祭祀死亡嬰兒用的清酒，都被石川夫婦賣去黑市牟取暴利，而嬰兒則未得到妥善的照顧，因此營養不良、餓死、凍死，據統計，有超過100個嬰兒死亡。

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日本社會掀起論戰

在調查石川美雪的過程中，他曾經這樣回答了：「我已經誠心誠意去做了，是那些媽媽硬要把這些嬰兒塞給我，當然是會死了。」

事實上，在那個年代，由於糧食是採取配給制的緣故，就連一般家庭也可能發生嬰兒餓死的事件，是非常事態下才可能發生的慘劇。

社會上對這起事件也引起了諸多討論，有一些人認為這些嬰兒本來就是見不得光的孩子，「就算被殺死也是沒辦法的事」、「同情產院」等等的聲音成為一時的風潮。

對於這個風潮，評論家宮本百合子則以「合法的孩子與不合法的孩子對孩子來說有甚麼區別呢？」、「孩子應該作為社會的孩子受到生命上的保護，這也是我們應該盡的義務」等觀點提出異議，眾議院議員的山崎道子也表示「被生下來的孩子應該受到保護」等，在當時的社會掀起論戰。

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是時代的悲劇？亦或是人為的慘案？

經過這事件後，產院買賣嬰兒的商業行為也引起了大眾批判，日本政府除了將代為養育這件事情做了管制外，也因為這起事件，影響日本社會深遠的「優生保護法」在同年被通過，並且在隔年通過了允許墮胎的法案。

這起「壽產院事件」的發生，或許可以說是時代的悲劇，但石川夫婦對嬰孩的不作為，也是引發這起事件重要的人為因素，孩子的生命應該受到社會的保障。

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