日本知牀觀光船沉沒事件：葬送26條生命　驚揭船公司為省錢這樣做

海洋，是生命的搖籃，有著不輸山林的漂亮景色與生命力，然而，只要是自然的環境，就有可能受到大自然的反撲。



因小看天氣，或是因為疏忽而發生船難的事情也時有耳聞，今天，就讓我們來看看一起因為忽略天氣等等因素而導致的船難——「知床觀光船沉沒事件」吧。

「知床觀光船沉沒事件」後，日本政府決定加強對客船產業的監督。（TBS影片截圖）

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儘管天候不佳 觀光船仍堅持出航

2022年4月23日，一艘觀光船「KAZU I」停靠在北海道斜里町的宇登呂漁港，他們準備要進行前往「知床岬」的一套觀光行程，預計需耗時3小時。這天是這條路線當季開放的第一天，但由於下周正好是黃金周，其他幾家航運公司都預計等到下周才開始運航，因此，當天只有這一艘船預計進行航行。

當天，斜里町在凌晨3點左右曾發布強風警報，並於9點42分發布了海浪警報，已經達到了停止出航的標準。但觀光船公司仍決定按照計畫出海航行，根據事後的報道，當天曾有其他同業者建議取消航行，但並沒有被接受，早上10點，「KAZU I」仍然依照原定計畫出航。

一切來的太突然 在無線電的另一頭發生事故

到了中午12點左右，由於海浪開始增大，知床觀光船公司決議取消下午的航班，並在12點55分嘗試用手機連絡船長，但沒有接通。到了1點，本應在3小時準時回到港口的觀光船並沒有回來，注意到這件事的員工連忙透過無線電嘗試聯絡。

這次，員工成功連絡上了船長，他連忙詢問船目前的所在地，船長回答他們在「カシュニ瀑布」，回程需要一些時間，但根據正常航行來說，船隻早該通過該處。正當員工感到疑惑時，事態在一瞬之間突然惡化，員工連忙請求救援，救援隊也在1點18分時接到了船長的救援電話，但一切為時已晚，1點21分，船上受害者的家屬接到了來自船隻的最後一通電話。

搜救隊連忙前往當地搜救，但早已沒了船的身影，4月24日下午4點，搜救隊宣布找到10人，但已經沒有了生命意識，最終，沉沒的船體在5月底被打撈，而乘客包含船員總計26人都宣告罹難。

後續調查與觀光船公司的責任追究

事件發生後，知床觀光船公司很快地遭到追究責任，並且嘗試去釐清海難發生的原因。經過調查發現，除了當天天氣不佳仍強硬出航外，這艘「KZAU I」過去就曾經是事故船，除此之外，船上本來的零件也在為了節省經費的情況下遭到更換，船況本身也不是那麼理想。

關於知床遊覽船公司本身，則是在新冠肺炎疫情影響下資金大幅縮減，因而違法使用業餘無線電波進行海上通訊，解雇經驗豐富的船員等等，對員工的訓練也有不足之嫌，種種因素的加疊下導致了悲劇的發生。事後，知床遊覽船公司社長桂田精一在記者會上下跪致歉，也遭到調查並追究刑事責任。

由事故而生的檢討與改善 祈求類似事件不再發生

「知床觀光船沉沒事件」後，日本政府決定加強對客船產業的監督，除此之外，也持續加強海上保安隊的救援設備，除了避免憾事再次發生外，也為了任何的萬一做好準備。許多救難的改善往往是要在事件發生後才會有那個契機，也希望未來，因為如此嚴重的人為疏失而導致的災禍不會再度發生吧！

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