日本航空123號班機空難：世界史上第二嚴重　尾翼脫落造成520人死

事故的發生，有時候原因只是一個錯誤，但對於人類脆弱的生命來說，這些錯誤卻有可能造成極大的損害。日本曾經發生過一起空難，這起空難造成了520人的死亡，不但是日本史上死傷最嚴重的空難，也是世界上第二嚴重的空難事件，事後調查起因，卻是因為七年前的一次錯誤修復所導致。今天，就讓我們來看看這起發生在1985年的「日本航空123號班機空難」吧。



1985年8月12日晚上，一架從東京飛往大阪的班機正準備從羽田機場起飛，由於正值盂蘭盆節的前一天，又是暑假的緣故，準備返鄉的乘客以及觀光客非常的多，班機上坐滿了整整509人。18點12分，飛機準時從羽田機場起飛，正當乘客們都抱持著愉快的心情時，憾事發生了。

班機在起飛12分鐘後，突然的一聲巨響，機體尾翼的壓力壁面板因強大的外力而破損，因而導致垂直尾翼與輔助動力裝置脫落，飛機因此陷入失控狀態。

還難的日本航空123號班機遺骸（faa.gov）

還難的日本航空123號班機遺骸（faa.gov）

點圖放大看尾翼脫落經過示意圖：

儘管機長盡力的試圖去操縱飛機，並且與塔台聯繫做求援，他們在飛機幾近失控的狀態下，仍然支撐了將近半小時的時間，但最後仍在18點56分墜毀於高天原山。

搜索過程不盡順利 錯失黃金救援時間

在班機失事24分鐘後，一架美軍的運輸機發現了失事地點，他連忙回報駐日美軍基地並提議前往搜索，但在前往現場的途中卻收到返回基地，現場由日本自衛隊接手的指示。不過，由於失事現場位於山區，加上當天天候不佳，並沒能成功降落搜救，陸上自衛隊也由於難以特定失事位置，導致救援延誤了將近14小時，錯失了黃金救援時間。

17小時後，自衛隊終於到達了失事地點展開救助，並確認了四名生還者，但其餘乘客含機組員共520人全數罹難，其中不乏藝人，公司負責人等等的知名人士。根據其中一名倖存者的說法，在墜落時仍有其餘的人生還，但在當天晚上卻一個個地離開人世，也導致自衛隊在事後遭到一些媒體的批判。

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事故的原因竟來自於多年前的維修失誤

事後，日本政府也成立調查委員會對此事展開調查，最終發現這架飛機早在七年前的「日本航空115號班機事故」便已經有了尾翼受損，但在維修這架飛機時，卻使用了錯誤的方式，導致飛機內部的金屬疲勞耐受度大幅降低，在持續的飛行下，超出負荷的尾翼終於在此次航行中再次損毀，並造成了事件的發生。

在這次事故過後，日本對於國內航空公司的信心大幅降低，許多民眾開始不願意搭乘飛機，轉而選擇新幹線作為國內跨縣的移動方式。作為當事者之一的日本航空受到的影響尤其嚴重，除了流失客源外，剩餘仍願意搭飛機的客人也有部分轉向全日空，導致日本航空的經營受到嚴重影響，直到多年後才逐漸從這次的事件中重新振作。

1985年12月，罹難者的遺族們組織了「812連絡會」，致力於追查本次事故的真正原因以及對飛安進行研究，並在2009年獲得了美國事故受害者協會頒發的「飛航安全獎」。日本政府也在失事的地點建設了名為「升魂之碑」的慰靈碑，以追悼本次事件的罹難者。

我們只能祈禱憾事不再發生

「日本航空123號班機空難」對日本的影響無疑是震撼且深刻的，除了影響日本航空產業外，也在當時的人們心中留下不可磨滅的印象，而造成這些的，卻是來自七年前的唯一一個錯誤，令人唏噓。身處現在的我們，也只能夠希望亡靈們安息，並祈禱如此嚴重的事故不要再度發生。

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