男子疑港鐵自助證件相站自瀆！地面遺紙巾、可疑液體　港男斥離譜

光天化日於公眾場所做出不雅動作？有港男日前經過港鐵的自助拍攝證件服務站時，懷疑有名男子在站內自瀆，他當時聽到服務站內傳出播放AV（成人影片）的聲音，加上看見地上倒影，裏面的男子手部有可疑動作，故立刻前往客務中心向職員反映。惟職員跟隨到服務站前時，男子不知所終，只見地下遺留廁紙以及乳白色液體，認為對方是於站內自瀆。



網民紛紛批評涉事男子的行為，「好X嘔心啊X」、「有無咁緊火啊？」、「以後都唔敢去啦」。亦有人覺得單憑樓主2張照片，無法斷定男子於服務站內自慰，「下次打畀執法人員，之後錄影到佢出嚟先叫職員」、「拉開個簾影佢啦，齋看圖作文片又無，你話佢點都得㗎啦」。



不少港鐵站設有自助證件相站。（示意圖／資料圖片）

港鐵自助證件相站 傳出播放成人影片聲音

該港男在threads帳號發帖，憤斥「好離譜，竟然有人喺度打X」。他當時本打算前往拍攝證件相，但聽到自助拍攝證件的服務站傳出AV（成人影片）聲音，而他從地下陰影亦見到站內男子「隻手喺度chok（擢）嚟chok去」，遂即時往客務中心向職員反映。可惜待職員跟隨到服務站前時，男子已不知所終，只見地下遺留廁紙以及乳白色液體。

服務站內地面遺紙巾 港男質疑男子自瀆

從樓主上傳的2張照片可見，該男子坐於自助服務站內，但有布簾遮擋，未能得知他在裏面的行為。而另一照片則是男子離開後，地面遺留紙巾，卻未見樓主所指的乳白色液體。樓主認為男子於站內自瀆，因而表示「希望警方能盡快將凶徒緝拿歸案」。

男子坐於自助服務站內，但因布簾遮擋，未能得知他在裏頭行為。（threads圖片）

男子離開後，地面遺留紙巾，卻未見樓主所指的乳白色液體。（threads圖片）

網民：有無咁緊火啊？

事件惹來網民熱議，部份人批評該男子行為惡心，「呢個位咁公開都有得打，黐X線」、「有無咁緊火啊？」、「好X嘔心啊」，又揶揄「呢鑊真係兒孫滿地」、「人哋可能想同後代影張全家福啫」、「部機上面寫住自助服務站」、「觀濱（觀塘海濱）延伸版」。

網民起疑指「證據不足」

但有人覺得單憑2張照片，無法肯定男子於服務站內自瀆，「拉開個簾影佢啦，齋看圖作文片又無，你話佢點都得㗎啦」、「畀着我就拎定個電話，然後即刻打開個布簾」。惟有留言認為證據不足，即使尋獲當事人亦難以落案起訴，「呢啲風化案點會浪費警力去偵緝犯人歸案，最多咪開個file備案就不了了之㗎啦」。

（threads＠ballson.jj）