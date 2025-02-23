女子屢撳鐘不下車　巴士車長開咪問目的地　結局引全車乘客爆笑

無論手機的地圖應用程式有多方便，有時候直接問司機還是最清楚。最近有網民在社交平台分享趣聞，表示早前乘坐巴士時，聽到車長兩度「開咪」，詢問車上2次按了下車鐘，但均沒有下車的乘客，「其實你想去邊？你唔識可以問我」，勸對方不要亂按鐘而影響其他乘客。其後相關女乘客講出其目的地，車長則回答道「其實下個站就係，之後妳再轉車就可以」，整個過程引來車上不少乘客發笑。



有網民在社交平台分享趣聞，表示早前乘坐巴士時，聽到車長兩度「開咪」問乘客目的地。（《阿索的故事》劇照）

女乘客按鐘卻不下車

樓主在Threads上分享該次趣事，表示早前乘坐巴士，人生首次聽到車長「開咪」廣播，問道「我想問呢撳2次鐘又唔落車嗰位乘客，其實你想去邊？你唔識可以問我，就唔好撳2次都唔落車，影響到其他人，其實你想去邊？」，後來的確有1名女子回覆及疑似說出目的地，惟樓主未能聽清楚。

巴士車長兩度開咪問目的地

樓主續指，再事隔約20分鐘，他聽到巴士車長再次廣播，「我想問呢都係頭先嗰位撳2次鐘嘅乘客，妳到底想去邊？唔好再撳掣」。當時車上其他乘客見狀不禁發笑，而該名女乘客隨即亦回答她想去的地方，車長便提醒說「其實下個站就係，之後妳再轉車就可以」，乘客聽後道謝。

樓主在文中稱讚相關車長很友善，又指搭巴士的確可以遇到許多趣事。部份網民則質疑車長如何可以確定是同一乘客按鐘，「其實好難睇到係唔係同一個人撳鐘」，亦有網民無奈稱至少涉事女乘客願意承認是自己不停按鐘，「至少佢肯認」。