Tesla司機違泊巴士站　持鈔票爆粗狂鬧拍片者　網民批：不知所謂

人無恥，便無敵！近日網上流傳有Tesla司機於尖沙咀漢口道半島酒店對出位置，涉嫌違法停泊在巴士站，有男子看不過眼要求離開，卻遭司機指罵，而當時司機雙手拿着大疊鈔票。網民紛紛批評司機「不知所謂」、「交返個車牌出來啦，阻巴士埋站」、「知唔知咩叫巴士站？有本事泊全日咪X走！」、「買架廿幾萬車當自己皇帝咁」。



有Tesla司機於尖沙咀漢口道半島酒店對出位置，涉嫌違法停泊在巴士站。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

違泊Tesla司機持大疊鈔票鬧片主

有網民於fb群組「車cam L（香港群組）」轉載一段Threads的15秒影片，聲稱有司機違泊，「違泊喺巴士站擋住啲觀光巴士，同事好聲好氣叫你走，你就發晒癲」。影片可見，有男司機停泊在尖沙咀漢口道半島酒店對出位置，手持一大疊鈔票，不滿被指責違泊，不斷「爆粗」罵片主，「X你老母咩，X頭，X你老母，𡃁仔」、「唔知以為你自己係差佬咁X樣講」。另有網民提供照片，清楚見到男司機將Tesla停泊在巴士站。

Tesla男司機停泊在尖沙咀漢口道半島酒店對出位置，手持一大疊鈔票，不斷「爆粗」罵片主。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男司機不滿片主指責他違泊，大罵「唔知以為你自己係差佬咁X樣講」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：有本事巴士站泊全日咪走

事件引來網民批評，「知唔知咩叫巴士站？有本事泊全日咪X走！」、「啲TesX當正自己揸住架超跑」、「Model Y咋，唔知以為係林寶」，又不解道「到底係揸呢款車嘅人變得咁X，定係咁X嘅人先揸呢款車？這問題困擾我很久了」。有網民建議舉報違泊，「影住駕，犯法就要罰，反正佢錢多」，有人則說「人哋咁多錢係手，嗰三幾百（違泊罰款）係散紙」。

事件引來網民批評，「知唔知咩叫巴士站？有本事泊全日咪X走！」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

未經授權在巴士站停車可罰款400元

根據運輸署《道路使用者守則》，除了特許使用者，巴士站、公共小型巴士站或的士站不准停車及上落客貨。而根據《道路交通（交通管制）規例第45條，未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站、車隊的士停車處或公共小巴停車處停車可被罰款400元。