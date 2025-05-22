尖沙咀港男泊車超時！好心人代入錶留字條這樣說　網民笑︰示愛

香港地在咪錶泊車，一定要留意入錶時間，否則随時被抄牌罰錢。有港男早前在網上表示，他將車泊在尖沙咀棉登徑，取車時發現有人留下字條，寫上「啱啱差佬抄牌，幫你入咗15分鐘」，最後突然加1句「你架車好靚」，令到港男不勝感激，直言「感謝師兄」。



網民看到帖文隨即起哄，大讚「有愛」、「下次幫返人」、「好人有好報」，但亦有人不認同做法，「做X壞晒，有錶唔入抵佢死啦，懶係嘢」、「難怪我等極都冇錶位，原來係佢幫人入錶」，其他網民反駁「有幾壞？趕唔到返去入錶吖嘛，15分鐘你估好多咩？」、「無聖人幫我，被罰320蚊」。不過，另有網民「錯重點」，笑言「想知咩車」、「情信」、「後面係咪留咗電話？」、「示愛？」。



樓主事前將車泊在尖沙咀棉登徑，相信過了停車時間，正值警員到場抄牌，幸有好心人見到後代為入錶，而且留下字條。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

好心人幫手入錶 留字讚︰架車好靚

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載該張字條，可見有好心人寫上「啱啱差佬抄牌，幫你入咗15分鐘，你架車好靚」。樓主用文字交代事件，指事前將車泊在尖沙咀棉登徑，相信過了停車時間，正值警員到場抄牌，幸剛巧有好心人見到入錶和留下字條，令到樓主十分感謝。

網民留言指「人哋讚到你架車咁，起碼都放埋架車出嚟大家欣賞吓」、「求車相」、「情信嚟喎」。（示意圖/gettyimages）

網民熱議︰情信嚟喎

許多網民大讚有心人的義舉，「好人身體健康、一生平安幸福」、「人間有愛」、「係愛呀」，但亦有人不贊同相關行為，「好難認同呢種行為，我泊錶位一定計住幾時夠鐘」、「呢啲唔係叫幫人，係叫幫兇，15分鐘後佢都唔會返啦，阻住其他人」，其他人反駁「又唔係用你錢去幫樓主入錶，樓主本身都冇諗過會有件咁嘅事發生，原意都係想人睇到笑吓輕鬆吓啫，使唔使咁惡？」。

有網民則「錯重點」，「人哋讚到你架車咁，起碼都放埋架車出嚟大家欣賞吓」、「求車相」、「情信嚟喎」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）