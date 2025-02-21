幫人反遭私家車撞斃！單親好爸爸遺下3名年幼女兒　家屬忍痛照顧

馬來西亞發生奪命車禍，1位好爸爸喪命。1位獨力照顧3名未成年女兒的單親爸爸駕車工作期間，見到1輛私家車跌到溝渠內，他下車聯同另外2名熱心司機施救，成功救出被困司機，正當他們等候救援時，後方另1輛私家車高速駛至，懷疑收掣不及撞向單親爸和其中1名熱心救人的司機，釀成1死1重傷。家屬忍痛舉行喪禮，承諾照顧對方未成年女兒。



男死者上載多張和女兒合照，包括一起慶祝生日、外出遊玩，4口家庭樂也融融。（網上圖片）

單親好爸爸疼愛3名女兒 4口家庭樂也融融

48歲華裔男死者陳永富生前是建築工程承包商，其胞弟接受當地媒體訪問時表示，他們共有5兄弟姊妹，當中今次過身的胞兄排行最大，兄長約2年前離婚，獨自照顧3名女兒，分別7歲、9歲和11歲，胞兄非常疼愛3名女兒，每日接送她們上學和放學。

另外，根據男死者facebook，上載多張和女兒合照，包括一起慶祝生日、外出遊玩，4口家庭樂也融融。

陳男和另外2名巫裔司機一起救出被困司機，隨後報警求助。（網上圖片）

家人忍住悲痛為陳男舉行喪禮。（網上圖片）

死者下車救人 遭私家車猛撞送院不治

案發2月15日下午5時許，陳男駕駛中型貨車載同2名工人，由關丹往吉隆坡方向行駛，途經加叻大道近雙溪都亞工業區時，見到1輛私家車跌落溝渠內，於是下車了解，並和另外2名巫裔司機一起救出被困司機，陳男隨後報警求助。

眾人在路肩等待救援時，後方另1輛私家車失控駛至，猛撞陳男和其中1名熱心救人的司機，所有傷者送院治理，但陳男傷重不治，捱撞司機受到重創。

家人接獲噩耗報立即趕抵醫院，忍住悲痛舉行喪禮，同時代為照顧對方未成年女兒。

（綜合）