印度「1家5口一同睡夢中死亡」！房東開門嚇呆　警方疑一電器奪命

印度日前發生一起悲劇，當地一名廚師因突然失去聯繫，家人便前往其住處查看，怎料破門後發現，廚師與妻子、孩子已明顯死亡，一家5口皆陳屍在房間裡。



警方接獲通報後趕抵現場，經初步調查證實，廚師一家5口的死因為窒息，主要關鍵竟跟暖氣有關，引起社會關注。

事件發生於印度查謨和喀什米爾、斯里納加爾市的潘德拉森區（Google Maps截圖）

事件發生於印度查謨和喀什米爾、斯里納加爾市的潘德拉森區（Google Maps截圖）

艾賈茲一家5口全是窒息死亡，經警方初步判斷，應與屋內長時間打開的暖氣設備有關。（示意圖，julian-hochgesang/unsplash）

根據外媒《NDTV》報道，這起陳屍案於1月5日發生在印度查謨和喀什米爾、斯里納加爾市的潘德拉森區（Pandrathan），死者為艾賈茲（Aijaz Ahmad Bhat）與他的妻子、孩子共5人。當地警方說明，一家5口全是窒息死亡，經警方初步判斷，應與屋內長時間打開的暖氣設備有關。

報道中也提到，艾賈茲的家人表示，因廚師工作關係，艾賈茲早已搬離原本的住家，並帶著妻子和孩子們到更方便的地方租房。因聯繫不上艾賈茲，其家人唯有請艾賈茲的房東幫忙，回想當時情況，房東不斷敲門卻得不到回應，直接開門竟目睹恐怖一幕，只見艾賈茲和妻子、另外3名孩子已明顯死亡。

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