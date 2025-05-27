港鐵內地女狂奔撞人爭位！與港女同時坐1座位　後續1舉動好兇狠

公共交通工具座位有限，爭取座位要各出奇謀，但應保持禮儀與文明。有港女在網上發文表示，早前乘搭港鐵屯馬線列車，因來經而感到少許不適，故希望尋求座位。樓主當時目擊1名年約40歲的內地女子上車後不斷嘗試搶位，直到見到2名乘客離座，內地女立即急奔，途中撞到樓主與另1名乘客，但完全沒有道歉。港女捱撞後決定用正常步速走去座位，剛巧其中1個座位被其他人佔用，而樓主與內地女同時坐到餘下的1個座位，最終樓主願讓座。



惟內地女有位坐後仍不罷休，立即咆哮質問樓主「一個後生女點解要同我爭位？」，樓主則笑讚對方跑得快。內地女到站下車後竟沒有立即離開，反而站在月台望向車廂怒盯樓主，「惡狠狠咁望住我…直至目送架車離開」。



大量網民笑言「有冇咁攰呀？」、「寧願跑都唔企，厲害」、「爭櫈仔咩？」、「有得坐仲睥，咩事？」。



港鐵車廂座位有限，想有位坐也要各出奇謀。（示意圖/香港01記者攝）

內地女跑得快 與樓主同時坐到1座位

樓主在Threads表示，早前乘搭港鐵屯馬綫列車，由於車程最少半小時，「加上有陣時嚟M（月經）低血糖…喺冇老人家冇細路仔嘅情況之下都會盡量搵位坐」，當日有1名內地女子衣着光鮮，目測大約40歲，甫上車即和老婦搶位，但因失敗了而只能站立，一邊聽着微信錄音，一邊四周觀望，明顯在尋找座位。

其後有2名乘客離座下車，當時樓主站得較近，而內地女子即時站得教遠，但都立即飛奔過去，其間撞到樓主和另1名乘客，「場景係十分好笑，1個成年人喺屯馬綫車廂度飛奔，只係為咗一個位」。由於有2個空位，樓主用正常步速走過去，但當她們即將到達時，另1名中年男乘客已經坐下，樓主與內地女則同時坐在餘下座位。

內地女和樓主同時坐到1個座位，樓主讓座後，內地女仍怒斥「1個後生女點解要同我爭位？」。（《少林足球》電影截圖）

內地女下車後怒盯 目送列車離開

樓主最終決定讓座，但內地女仍惡人先告狀，「1個後生女點解要同我爭位？」。樓主笑言「你跑步真係跑得快，咁遠都可以跑過嚟坐」，內地女再沒有反駁，其後在柯士甸下車，但沒有即時離開，反而站在月台車門門口「惡狠狠咁望住我…直至目送架車離開」。

樓主笑言「架車開走咗之後，我真係笑咗好耐…40歲人都成個幼稚園學生咁，真係又好笑又激氣」。許多網民直指該內地女失禮，「幾廿歲人唔好玩爭櫈仔啦」、「佢都幾好精力，又跑又睥」、「可能覺得冇得坐就蝕」。

（Threads）