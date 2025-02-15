情人節網店買花送女友中伏！買家轟3宗罪：離譜　網民疑內地送港

不少男士於情人節都會送花給女友，但記得慎選花店！日前有網民發帖表示，為了於情人節買花贈予女友，早於1月份光顧某網店購買價值600元的花束，而且「比晒全數」，同時加96元要求將花束直接送往餐廳，花店亦答應可安排寫心意卡。惟至情人節當天，他到達餐廳時看到花束即時十分氣憤，因為「紮花殘到好似擺咗好耐咁」，而且11枝花「每一枝都係爛，或似發霉咁」，更疑似用鞋盒紙包裹花束，於是要求花店退款。不過店家暫時只願退還一半金額，即300元，他遂於社交平台公開事件。



不少網民看過花束圖片後覺得離譜，「不敢想像，呢個質素可以交客人手中」、「擺喺垃圾桶隔籬都無人執啊」。有留言指該網站的圖片在內地社交網站亦見到，故質疑本港有些花店可能從內地運送花束到港，「其實呢間係網絡共享圖，小紅書、淘寶大把呢啲」、「正常香港現成包裝啲花唔會咁唔新鮮，運送落嚟啲花都殘晒」，故建議樓主就「貨不對辦」問題向相關機構舉報，「報海關或消委會」。



有網民於網店買花，打自於情人節送給女友，卻不幸「中伏」。（threads圖片）

情人節前付款600元買花送女友慘「中伏」

「警惕所有想送花嘅人，呢間花店真係離哂大譜」，事主在threads發帖，直斥涉事花店是「黑店」。樓主指2月14是情人節，故打算送花予女友，本來已有相熟花店，過往亦曾訂購，覺得質素不錯，他於今年已提早向店方查詢，但回覆卻稍為慢，情急下只好於網上尋找其他花店。

樓主指，當時查看涉事花店的Instagram帳號有達5,000多名追蹤者，加上花束照片以及客人回圖都很正常，便決定光顧，他形容「期間除咗態度有啲差，都無大問題」，同時額外付費96元，要求將花束直接送往餐廳。

涉事花店事前提供的花束示意圖。（threads圖片）

事主：紮花殘到好似擺咗好耐咁

不過當他於餐廳看見花束後，即時很生氣，事關「紮花殘到好似擺咗好耐咁」，幸好女友大人有大量沒有怪責他。從樓主上傳多張照片可見，該花束裏大部份的花都「又霉又爛」，像是已存放很久快要凋零，有粉紅色玫瑰花邊泛黃，紅色玫瑰則像是爛掉般，花瓣起白點。另外包裹花束的包裝紙亦像是廢紙，完全難以聯想這是送人的花束，更遑論是情人節當天送予女友的驚喜。

從樓主上傳照片可見，花束大部份的花都「又霉又爛」。（threads圖片）

花束大部份的花都「又霉又爛」。（threads圖片）

花束大部份的花都「又霉又爛」。（threads圖片）

事主怒數花店3宗罪

樓主指出花店3宗罪，第一，全紮花共有11枝花，不過「每一枝都係爛，或似發霉咁」，與原圖出入甚大，形容「似垃圾多啲」；第二，他早有備註，花店亦答應可安排寫心意卡，「但最後張卡就無咗」；第三，質疑花店用「類似鞋盒嘅紙」包裹花束，外觀失色。

事主質疑花店用「類似鞋盒嘅紙」包裹花束，令外觀甚為失色。（threads圖片）

向花店投訴 只獲退款300元

事主認為情人節本來希望大家開心，「但呢紮垃圾真係好掃興」。他事後已向花店投訴，但店方只願退款300元，質疑「枝枝都爛，都可以收我$600」 ，故發文公審，要求花店「麻煩全數退返俾我」。事主希望透過自身「中伏」經驗，警惕他人免於大日子訂花時中伏，「唔係個個女仔都接受到」，覺得「收花的固然唔開心，訂花嘅都十分委屈」。

事主看到花束後極不滿，於網上公開事件。（threads圖片）

網民狠批花店：擺垃圾桶隔籬都無人執

帖文惹來網民關注，許多人紛紛批評花店離譜，「如果我收到真係會喊出嚟」、「喺垃圾桶執人哋唔要嘅花，都可能靚仔過佢」、「好無良，紮花好核突，擺喺垃圾桶隔籬都無人執啊」、「不敢想像，呢個質素可以交客人手中」，又揶揄「紥花好vintage（復古） feel」。

疑從內地運送花束到港

有留言則指本港有些花店疑似會從內地運花到港，「你束花係來自深圳，可以喺小紅書搵到」、「其實呢間係網絡共享圖，小紅書、淘寶大把呢啲」、「正常香港現成包裝啲花唔會咁唔新鮮，運送落嚟啲花都殘晒」、「唔好信IG啲followers，可以買返嚟」，同時建議樓主就「貨不對辦」問題向相關機構舉報，「報海關或消委會」。

內地社交平台可找到同樣的花束示意圖。（threads圖片）

大批網民貼出圖片 表示「中伏」

有疑同樣「中伏」的網民就分享圖片，「一樣中伏，廚房紙包，哭咗」、「我都訂左呢間，根本貨不對辦，花又黃又霉，落單要求扎時換另一張花紙，跟住又無換，我話佢離譜，佢淨係覆我sorry，跟住無應過我」、「中伏+1，都係爛同埋發霉，仲要爛到出水」、「我都收到，有枝仲要好細支，特登用絲帶綁住個花冧」、「我直頭連個款都變埋，卡又寫錯」。

網民分享「中伏」圖片，「都係爛同埋發霉，仲要爛到出水」。（threads圖片）

網民分享「中伏」圖片，「根本貨不對辦，花又黃又霉」。（threads圖片）

網民分享「中伏」圖片，「廚房紙包，哭咗」。（threads圖片）

（threads＠jesse_ku）