女軍人偷拍前女友不雅片！分手後逼付掩口費　受害人匯款後咁還擊

軍人理應嚴守紀律，不得知法犯法！惟台灣1名現役女軍人和前女友交往期間，趁視像聊天時偷拍對方裸露畫面，分手後向舊愛勒索1萬新台幣（約2,500港元）封口費（掩口費），否則將不雅影像傳送至對方家人。受害人匯款後決報警求幼，女軍人其後被捕，控方以妨害性隱私及不實性影像等罪名提出控告。



女軍人和前女友交往期間，趁視像聊天時偷拍對方裸露不雅畫面。（示意圖/gettyimages）

女軍人偷錄不雅片 分手後勒索前女友

台媒於今年2月報道，劉姓女軍人和女受害人交往大約7個月，但後來感情生變，導致她們分手。惟劉女暗藏心機，交往期間與前女友進行視訊時，偷偷用iPhone拍攝對方裸露的不雅畫面，分手後以影像作為籌碼來要脅對方。

案發於2024年11月18日下午約3時，劉女透過微信聯絡前女友，直接傳送偷拍影像，威脅表示「不給錢，我就把影片傳給你家人！」，並索取1萬新台幣（約2,500港元）封口費，受害人受驚下依言照做，但她匯款後再三思量，決定不再啞忍，到派出所報案。

女軍人傳送偷拍影像，威脅表示「不給錢，我就把影片傳給你家人！」，受害人受驚下依言匯款，事後報警求助。（示意圖/gettyimages）

檢察官決定起訴女軍人

警方接後調查，追查劉女銀行帳戶交易紀錄，確認有相關交易，劉女接受調查時承認罪行，但她聲稱「只是想討回交往期間花費的錢」。士林地檢署認為劉女未經同意偷拍私密影像，事後利用相關影像恐嚇索錢，涉嫌無故攝錄性影像及恐嚇取財等罪名，因而對利女作出起訴。

（ETtoday新聞雲）