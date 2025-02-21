拆利是太心急？開利是不慎「攔腰」撕爛100元紙幣　網民教咁處理

農曆新年已經過去，不少人亦已開始拆利是。不過近日有網民發帖自嘲「弱智」，指拆利是時不小心將裏面的100元紙幣一同撕破，而紙幣更斷成兩截。有網民看完照片笑指樓主「太心急」、「係咪唔小心運咗內功」，亦有人提醒樓主將鈔票交回發鈔銀行處理。



根據香港金融管理局（金管局）網頁資料，銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，決定是否為市民兌換受損鈔票。



近日有網民拆利是時不小心將裏面的100元紙幣一同撕破。（Threads）

該名網民在社交平台Threads上發帖，指日前拆利是，撕開利是封時不慎將內裏的100元紙幣一同撕破，並表示或需「搵日去銀行換返張新嘅」。從照片可見，利是封封口處被釘書機釘子封上，而樓主從利是中間打橫撕開，不巧將裏面的100元紙幣撕成兩半。

帖文引起網民熱議，不少人爆笑，同時也相當好奇樓主為何會將利市這樣拆開。有人詢問「點解會撕爛成咁㗎」、「嗰個人點解要釘住利是」。樓主解釋稱「懶得拆釘嘅後果」、「佢黐咗張祝福memo（便利貼）」。

有網民亦曾誤撕紙鈔

有網民分享類似經歷，並上傳照片，指拆利是時將紙幣連同利是封一起撕破，而照片可見，1張500元紙幣被「攔腰」撕成兩半。

有網民分享類似經歷，指曾誤把1張500元紙幣撕成兩半。（Threads）

刻意損毀鈔票或違法

還有網民留言提醒樓主小心觸犯法例，而事實上，鈔票屬於發鈔銀行所有，市民提款後只擁有該鈔票的使用權，任何人士塗污、毀壞、在鈔票上簽名、或燒毀鈔票均屬違法。

根據《刑事罪行條例》，鈔票亦列入財產一項，任何人士若在沒有合理解釋情況下，破壞或損毀他人財產都屬違法，違法者若罪名成立，最高刑罰是入獄10年。

銀行按既定準則處理損毀鈔票

根據金管局網頁資料，如市民持有損毁的鈔票，可將鈔票拿回發鈔銀行，銀行會按既定準則驗證鈔票真偽及損毁程度，例如檢視鈔票是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毁面積等。一般若損毁面積低於25%，又無上述問題，銀行都會為市民兌換鈔票。不過，金管局提醒市民，勿把2張不同號碼的鈔票黏在一起，否則鈔票就會變成「合成銀紙」，並非法定貨幣。

（綜合）