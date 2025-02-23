街頭「仙氣長腿美女」瘋傳！背影勁迷人　正臉曝光超震撼：心碎了

理想與現實，往往令人震撼。內地網絡近日瘋傳2張照片，有網民在街上被1名短裙長髮「仙氣長腿美女」的背影吸引，以為是20歲出頭的剛畢業大學生，詎料看到女生正臉後，大感震驚。



相片引來網民熱議，有人悲嘆「心碎了」，「這個反差好強喔」、「真正背多分」、「背影殺手」。也有網民讚相中女子保養得宜，「同年紀沒幾個能保養比她好了」、「大姐的身型贏了很多少女」。



內地網絡近日瘋傳2張照片，有網民在街上被1名短裙長髮「仙氣長腿美女」的背影吸引。（網上圖片）

街頭驚現「仙氣長腿美女」背影

這2張照片近日於社交平台threads、Facebook、Instagram（ig）等流傳，上載者稱，在街邊遇到1名「長腿美女」，背影像是20歲出頭剛畢業的大學生，他當場被吸引。然而女生轉身曝光正臉後，他大感震驚。

「長腿美女」背影像是20歲出頭剛畢業的大學生。（網上圖片）

第1張相片見到，該長髮女生身材高䠷，穿黑色連身短裙，展示白皙長腿，從背影看相當年輕、清秀、有氣質。她正在1家包舖買食物，包舖宣傳品以簡體字寫成，估計拍攝地點為內地。

正臉曝光反差大

不過第2張相片就令人「幻想破滅」，事關長髮女買完食物轉身曝光正臉，竟是1名上年紀大媽，與想像大有出入。

長髮女買完食物轉身曝光正臉，是1名上年紀大媽。（網上圖片）

網民看過照片議論紛紛。（網上圖片）

網民：心碎了 讚保養得宜

網民看過照片議論紛紛，有人悲嘆「心碎了」，「這個反差好強喔」、「尷尬但不失禮貌的微笑」、「背面很正」、「真正背多分，靠背了」。也有網民讚相中女子保養得宜，「同年紀沒幾個能保養比她好了」、「大姐的身型贏了很多少女」。

也有網民認為不應嘲笑當事人，「當事人是做錯了什麼？要放上網嘲笑？」、「人家保持好體態與重視自己的衣着，有什麼錯嗎？」。