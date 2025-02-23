見工時問興趣　00後男生「誠實回答」遭寸爆　1招還擊獲網民力撐

見工時總會遇到不同問題，但總要和工作內容有關。有港男在網上表示，朋友日前擔任面試官，其間1名「00後」男生前來應徵，於是如常詢問對方興趣，豈料男生回答「煲劇同瞓覺」，朋友只能回應「興趣咁專，呢份工可能發揮唔到你興趣喎」。未料2日後收到男生的投訴電郵，批評「請人面試時態度差，又遲遲唔通知請唔請，有失專業」。



許多網民笑言「個男仔做得好，應該反擊」、「其實份工同興趣個關係大唔大？即係你朋友期待佢答咩？ 」、「你問專長，人哋答煲劇同瞓覺就話啫，你問興趣咋嘛，咁答有乜問題？」。



樓主朋友如常詢問有何興趣，男生回答「煲劇同瞓覺」。（《和解在後》電視劇照）

面試官諷刺男生 2日後收投訴

樓主在Threads表示，朋友早前提及擔任面試官一事，有1名00後男生應徵，朋友如常詢問對方興趣，男生回答「煲劇同瞓覺」，朋友忍不住回應「興趣咁專，呢份工可能發揮唔到你興趣喎」。

2日後，公司收到男生電郵，投訴朋友「請人面試時態度差，又遲遲唔通知請唔請，有失專業」。

朋友忍不住回應「興趣咁專，呢份工可能發揮唔到你興趣喎」，2日後收到對方投訴。（《大叔的愛》電視劇照）

網民支持︰寸人抵被人X

大量網民反而支持男生，「你朋友走去寸人，抵佢被個00後X」、「你朋友問垃圾問題，回覆諷刺，真係唔專業」、「我做手術室護士，興趣都係瞓覺，唔得咩？」。

（Threads）