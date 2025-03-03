巴士大媽放袋1人霸2個位！港女不適坐下屢被批踭　後續1舉動更衰

巴士座位是供人坐，而非擺放物品！日前有港女在網上發帖，稱搭乘巴士時身體不適，遇到有大媽將隨身物件放到窗邊座位，變成1人霸佔2個位，樓主想入內就座，於是有禮表示「唔該」，但大媽行動緩慢，貌似不情願讓出空位。樓主之後成功坐下，卻不停地被對方「批踭」，下車時更遭踢小腿。



樓主不滿地斥責，「我後生我無事，如果嗰個係阿婆，整親（阿婆）你就大X鑊」，故貼出大媽的照片公審。不少網民批評大媽自私，「點解畀1個人車費，想坐2個位？」，同時替樓主感不值，認為她應反擊，「佢點對你，你咪點對佢」、「如果係我，個位咁窄，行出嚟嘅時候應該會好唔小心，手踭撞到佢個頭」。



有大媽搭巴士時以隨身物件霸佔窗邊座位，女乘客坐下時慘被「批踭」。（示意圖／資料圖片）

女生身體不適搭巴士 中年大媽座位擺袋不情願讓座

該名女乘客在threads圖文並茂發文，指日前身體不適，搭乘九巴68A路線巴士，上車後見到有空位便上前打算坐下。從樓主上傳的照片可見，當時1名中年大媽坐於下層雙人座位的靠通道位置，樓主則打算入內坐近窗位置。她稱，大媽當時將袋、外套、羽毛球拍放該空位，她便禮貌向對方表示「唔該」，大媽才緩緩地將物件拿開。雖然眼見對方似是不情願讓出空位，但樓主表示「我後面無人等咪等下囉，完全無催過佢快啲」。

坐入座位屢被「批踭」 下車再被踢小腿

惟待大媽整理好物件後，樓主苦言「執完仲（係）唔知點入好」，因為對方「腿張開咁嘅款…真係好難入」。最終樓主成功坐下，卻又不斷被大媽「批踭」，但最令她不忿的是，當她要下車並準備行出通道時，已再次向對方表示「唔該」，但仍被大媽踢小腿。

樓主：如果嗰個係阿婆，整親（阿婆）你就大X鑊

樓主於帖文氣憤斥責，「我後生我無事，如果嗰個係阿婆，整親（阿婆）你就大X鑊」，而且按照道理來說，每位乘客只可佔用1個座位，認為對方若然想擺放物件，又想要坐得舒適，理應選擇坐的士。

樓主指該名大媽坐於下層雙人座位的靠通道位置，卻把隨身物品放於靠窗位置。（threads圖片）

大媽霸位行為被轟自私

許多網民都批評大媽行為自私，「點解畀1個人車費，想坐2個位？」、「宜家好多人坐巴士都喜歡放啲嘢在隔籬座位」、「好似四圍都多咗呢啲自私X」、「見人陸陸續續上車都應該有意識拎起自己啲嘢，騰返個位出嚟啦，好多時都係好唔願意咁嘅樣，甚至乎『jip』出聲，西晒面咁慢慢拎起啲嘢等人坐入去，品行低劣」。

網民建議「以其人之道，還治其人之身」

有網民認為樓主應要「以其人之道，還治其人之身」，「臨落車我會X佢」、「佢點對你，你咪點對佢」、「如果係我，個位咁窄，行出嚟嘅時候應該會好唔小心，手踭撞到佢個頭」、「下次架車可能chok（擢）一chok，然後唔小心一腳踩埋去」。

身體不適應關愛座？

不過有留言質疑樓主既然身體不適，理應坐關愛座，「前面有關愛（座）你又唔坐，咁鍾意同人迫，你都可以搭地鐵」。樓主解釋指當時有很多小學生上車，寧願讓給他們坐，而且見後方有空位，強調不想「濫用關愛坐」。

（threads＠bibiinhk）