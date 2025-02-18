旅客行李迫爆巴士輪椅位！阻礙輪椅客上車　網民：司機有責任出聲

搭乘交通工具若攜帶大型行李，應顧己及人，以免對他人造成影響！有港男搭乘城巴時，發現有多個疑內地旅客的行李堆放於輪椅位置，終導致傷殘人士未能上車。他不滿有乘客為擺放行李篋，佔用輪椅位而致輪椅客需「等下架車」，故拍照公審到網上，怒斥「輪椅使用者應該有優先使用權，而唔係為咗要擺你啲行李，而要人等多架車」。



許多網民批評在輪椅位置擺放行李的人自私，「啲人成日當呢個位係雜物區咁，試過見到放bb車唔摺埋，放正喺到」、「擺到垃圾崗咁，一轉彎就冧晒啦」。有人覺得巴士司機有責任要求涉事乘客騰出空間予輪椅客，「又唔係機場巴士線，司機唔應該畀乘客咁大規模放行李」、「乘客守則有規定隨身物件嘅size，不過司機唔出聲先咁放肆」。



有港男公審疑內地旅客行李迫爆巴士輪椅位，終導致輪椅客未能上車。（示意圖／資料圖片）

大量行李迫爆城巴輪椅位

該乘客在threads帳號發帖，指日前搭乘巴士，看見輪椅位「俾人放滿咗（行李）」，由於當時正值平日下午時間，覺得事態誇張，故稱「星期一下晝都可以搞到咁」。從他上傳的照片所見，他當時正搭乘城巴792M線路線，有多個行李篋、大型物件、以及背囊堆放並佔用輪椅位。

行李阻塞輪椅位 連累傷殘人士未能上車

樓主續指，到達將軍澳醫院站時，碰巧有傷殘人士候車，惟擾攘一輪對方最終還是未能上車。由於他搭乘的巴士路線需等候20至30分鐘才有一班車，且沒有其他替代交通，他不滿個別客人為擺放行李而令輪椅客未能上車，認為輪椅位並非不能擺放行李，「但輪椅使用者應該有優先使用權，而唔係為咗要擺你啲行李，而要人等多架車」。樓主留意到，其中有行李的識別標籤顯示為內地的航空公司，估計行李屬於內地遊客，看不過眼遂發文公審。

多個行李篋、大型物件、以及背囊堆放並佔用輪椅位，阻礙輪椅客上車。（threads圖片）

網民批輪椅位擺放行李人士行為自私

帖文惹來網民討論，不少人批評擺在輪椅位放行李人士極度自私，「啲人成日當呢個位係雜物區咁，試過見到放bb車唔摺埋，放正喺到」、「擺到垃圾崗咁，一轉彎就冧晒啦」、「畀着我係嗰位輪椅乘客，我可能會報警」、「其實巴士公司申請罰錢，就唔會有人咁做」。

司機被質疑失職：司機唔出聲先咁放肆

有留言就指巴士司機其實都有責任，「有輪椅乘客要上車，司機有責任叫啲人清空返個位出嚟」、「又唔係機場線，司機唔應該畀乘客咁大規模放行李」、「乘客守則有規定隨身物件嘅size，不過司機唔出聲先咁放肆」、「曾經遇過相似情況，司機會叫人搬開行李：『咁X多行李搭的士啦，阻住有需要嘅人用』」、「我之前搭巴士，司機係會等到啲人拎走晒啲行李，確保輪椅埋到位先開車！應該架架巴士都咁做先得，明明個位就係畀輪椅，唔係畀行李」。

網民質疑司機失職，「又唔係機場線，司機唔應該畀乘客咁大規模放行李」。（示意圖／資料圖片）

城巴的《乘客須知》列明，每位乘客只可攜帶總重量不超逾5公斤，及總體積不超逾0.1立方米之物品登車。車長有權拒絕攜帶著不符合以上規定之物品或行李的人士登上或乘搭巴士，該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。

城巴過往曾回覆《香港01》指，一般來說，若巴士不設行李架或行李架已滿，車長會指示顧客將行李妥善平放於未有輪椅顧客使用的輪椅停放處，但輪椅顧客有優先使用權。當車廂內已沒有足夠空間放置行李或阻礙通道，車長會拒絕攜帶大量或過大尺寸的顧客登車。

（threads＠lchhhhh.mp4）