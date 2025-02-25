送女上校車後泊車小睡　港爸瞓過龍被抄牌斥無人情味　網民咁睇

本港大部份咪錶（停車收費錶）在周一至周六的收費時間，多為每日上午8時至午夜12時。最近1名港爸就在網上發文，表示早上剛送完女兒上校車，直接駕車回公司，並在公司附近泊車，由於當時只是早上7時半，他在車上小睡一會，並打算在8時才「入錶」。不料他睡過頭，醒來便發現已被抄牌，直斥對方沒有人情味，「正常抄牌嘅人見到有人瞓在司機位都會敲下玻璃睇吓佢有冇事」。



不過，許多網民就反斥樓主有錯在先，「你都話你瞓咗，你點知人有冇敲過，你係醒住就唔該入錶啦」、「有責任叫你？使唔使幫你冚被？」。



樓主在車上小睡一會，並打算在8時才「入錶」，不料自己睡過頭，醒來便發現已被抄牌，直斥對方沒有人情味。（Threads圖片）

車上小睡後驚覺被抄牌

樓主在Threads發文分享，表示2月19日早上駕車送女兒上校車，其後直接回公司，並在附近的收費停車位泊車。由於距離早上8時開始收費時段還有半小時，「我諗住瞌一瞌到8點才入錶，點知瞓過咗龍」，自己一睡醒就發現在8時32分時被抄牌，批評對方看到他在車上睡覺，卻沒有敲車窗關心一下，反而直接抄牌，「真係覺得好冇人情味」，又稱自己無言以對，「$320元就是買我一個教訓」。

樓主在車上睡醒後，便發現在8時32分時已被抄牌。（資料圖片）

網民反斥無校鬧鐘

帖文一出就引來大批網民熱議，惟部份人反斥樓主無理取鬧，「用4蚊慳返320蚊，唔想浪費4蚊就校鬧鐘，我車泊門口錶位次次都要校鐘起身入錶」、「下次記得校定鬧鐘8am起身入錶」、「你以為自己邊個，霸住位唔入錶，仲要出po取爐」。

不過，也有部份網民稱近年抄牌愈來愈「凶狠」，「根本自從疫情之後，抄牌抄到冇晒底線」、「最近呢幾年，抄牌與否已經冇人情可言，泊街冇抄牌當行運，抄牌當交稅就算了」、「正常情況係會敲一敲先」。