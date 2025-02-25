電動輪椅驚現馬路快線！極速飛馳影片瘋傳　網民認出他是飆車常客

輪椅都可以駛上馬路快線？近日網上瘋流傳1段輪椅極速飛車的影片，由駕駛者的車cam（行車記錄儀）拍下，影片可見1名中年男子，駕駛電動輪椅，在快線上風馳電掣地狂飆，該輪椅只裝有頭燈，涉事男子沒有戴頭盔或任何安全裝置。不少網民認出該男子常在天水圍區出沒，同樣是駕駛着該部輪椅極速飛馳，亦有網民懷疑該輪椅經過改裝，在輪椅前面加裝了電動車頭，變成「3輪車」，而該電動車頭可網上有售。



不少人則認為他行為害己害人，「戴返個頭盔會唔會好啲」、「幾好馬力喎」、「講真呢啲人係香港又唔奉公守法，簡直累人累物」。



車cam影片拍到男子駕駛電動輪椅在馬路快線上狂飆，既沒戴頭盔亦沒有安全裝置。（影片截圖）

車cam影片拍到男子駕駛電動輪椅在馬路快線上狂飆，既沒戴頭盔亦沒有安全裝置。（影片截圖）

該電動輪椅前面裝了一盞紅色頭燈，但沒有尾燈，從後面來看不易被其他車輛察覺。（影片截圖）

該電動輪椅前面裝了一盞紅色頭燈，但沒有尾燈，從後面來看不易被其他車輛察覺。（影片截圖）

電動輪椅在馬路快線風馳電掣片瘋傳

有港男在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上發片，瞬即被瘋傳。從影片可見，1名穿黑衣的中年男子駕駛電動輪椅，在馬路的快線上風馳電掣狂飆，速度之快與私家車不遑多讓，而該電動輪椅前面裝了一盞紅色頭燈，但沒有尾燈，從後面來看不易被其他車輛察覺。

網民直斥危險：簡直累人累物

影片引來不少網民熱議，有人認出該「日日都係天水圍周圍片（車）」、「今日日頭深水埗都見到佢」。有人認為輪椅男的行為極危險，「戴返個頭盔會唔會好啲」、「講真呢啲人係香港又唔奉公守法，簡直累人累物」、「拉咗未？」、「幾好馬力喎」、「好恐怖！行人路周商場都係咁」。有網民懷疑該輪椅經過改裝，在輪椅前面加裝電動車頭，變成「3輪電動車」，而該車頭可在網上有售。

有網民認出輪椅男「日日都係天水圍周圍片（車）」。（影片截圖）

有網民懷疑該輪椅經過改裝，在輪椅前面加裝電動車頭，變成「3輪電動車」，而該車頭可在網上有售。（網上圖片）

電動輪椅駕駛違例可判罰款2,000元或監禁3個月

根據香港大學法律與科技研究中心社群法網資料，指電動輪椅在香港並非列為「汽車」，故不受《道路交通條例》規管，但使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》（第228章）第4(8)條，任何人「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，即屬犯罪，可罰款2,000元或監禁3個月。