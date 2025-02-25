公屋小心！大閘門柄被綁神秘黑繩　真實目的細思極恐　戶主：好驚

公屋出現賊人新「踩線」手法？有居於公屋的港男於網上發相發文，指其家大閘門柄位置被人綁上黑色繩，不知原因，遂向網民求助，「跪求有無脆大神可以解答到我」。



帖文引起網民熱議，不少人估計是有賊人「踩線」做記號，建議樓主找保安及報警，「踩線，佢返轉頭睇俾人拆咗未」、「報保安再報警。可能仲有其他記號」、「剪左佢，仲等？」；不過也有網民認為並非踩線，「踩線會唔會咁顯眼，有冇啲關係吾好的鄰居，明就明，唔明就算」、「係咒術、小心」。



公屋出現賊人新「踩線」手法？（資料圖片）

公屋大閘被綁繩 港男：好X驚

門口出現「神秘記號」必須小心。有居於公屋的港男2月24日（星期一）在社交平台threads發相發文，指回家發現門口大閘門柄被人綁上黑色繩，「好似橡筋繩嘅質地」。

樓主回家發現門口大閘門柄被人綁上黑色繩。（threads）

從相片見到，黑色繩長度比門柄長，綁在大閘門柄中間，繩頭繩尾分別向上下方向延伸。樓主不明白門柄被綁繩原因，遂向網民求助，「跪求有無脆大神可以解答到我……好X驚，我想平平安安過日子」。

網民看後議論紛紛，不少人估計是有賊人「踩線」做記號。（threads）

網民熱議：踩線 VS 咒術

網民看後議論紛紛，不少人估計是有賊人「踩線」做記號，建議樓主找保安及報警，「像踩線做記錄，留意下幾耐條綫幾時俾人清走」、「踩線，返設轉頭睇俾人拆咗未，試過俾賊人剪鐵閘，大門對防煙門，我去咗樓下超市買嘢，幸好對面屋條狗吠，佢主人一望有賊，就叫老公，個賊走咗，閘鎖已剪開」、「即刻同保安講聲先，門口擺個cam（做樣都要）」、「報保安再報警。可能仲有其他記號。因為會睇你幾點拆、屋企幾多人、有咩時間無人等」、「剪左佢，仲等？」。

網民建議樓主找保安及報警。（資料圖片）

不過也有網民認為並非踩線，「踩線會唔會咁顯眼，有冇啲關係吾好的鄰居，明就明，唔明就算」、「係咒術、小心」。