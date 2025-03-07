薩莉亞外賣薄餅餅底似未焗熟？網民嘲「Pizza刺身」　店方咁回應

薄餅經烘焗後香脆又惹味，是不少人喜愛的食物。不過，近日有網民於薩莉亞意式餐廳油塘分店外賣薄餅，回家打開後卻感到不滿，更指薄餅「是未焗的」。而照片可見薄餅上面的芝士有受熱融化，而餅底則顯得慘白。網民看到餅底的顏色後，亦認為薄餅似乎尚欠火喉，整體賣相欠佳，更有人笑言這是「Pizza刺身」、「係咪嗌咗一成熟？」。



《香港01》已就此事向涉事分店查詢，餐廳職員回應指所售薄餅不存在「唔熟」、「未焗」的情況，並表示薄餅焗過後芝士才會融，而薄餅餅皮原本就是白色。



有網民於薩莉亞意式餐廳油塘分店外賣薄餅，回家卻覺得薄餅似乎並未完全熟透。（Facebook）

薄餅賣相欠吸引？

該名網民在Facebook油塘街坊群組「油塘人之家 Home of Yau-Tonger」發帖，指日前在薩莉亞意式餐廳油塘分店叫了個外賣薄餅，坐車回家卻發現薄餅似乎並未完全熟透，令他氣極表示「回家打開後是未焗的～黑店」。

只見該份薄餅餅底較薄，邊緣雖略有少許焦黃，但橫切面位置可見餅皮顏色仍較白淨，而上方的芝士已然融化兼散開，邊緣模糊，似乎是被烘焙過，但餅皮不夠香脆的狀態。

有網民認為餐廳有焗薄餅，只是尚欠火喉，故賣相欠佳。（Facebook）

網民爆笑稱「刺身」

照片引起網民熱議，很多網民表示爆笑，笑指「Pizza刺身」、「仲好啦，冇咁熱氣」、「係咪嗌咗一成熟」、「其實一眼就睇到個餅未得，咁都畀得個客真係離譜」、「睇個樣焗咗一陣，可能30秒」。有網民勸樓主回店內提出更換，「照打電話，話下次嚟，佢會畀個新嘅你」、「你有張單，拎返落去同返職員講換返囉」，但樓主指「走咗好遠，唔搭車返去了」。

網民質疑：芝士焗融咗 Pizza未熟透？

不過，也有網民提出質疑，表示「如果未焗，點解皮邊係燶，啲芝士係溶？仲要切埋。你真唔識定假唔識？」，而樓主解釋「似預製咗一半，有人叫就拎入爐焗」。

另有不少網民就從芝士融化狀態推斷餐廳有焗薄餅，只是薄餅賣相欠佳，甚至有人質疑樓主將薄餅放至不脆才進食，「呢隻pizza係咁樣㗎」、「芝士係焗融咗」、「應該有焗，係爐底火唔夠」、「係咪你自己擺得耐」。

涉事分店職員回應指所售薄餅已焗熟。（示意圖 / 非涉事分店。資料圖片）

涉事餐廳回應：薄餅已焗

《香港01》已就此事向涉事分店查詢，餐廳職員回應指所售薄餅不存在「唔熟」、「未焗」的情況，並表示薄餅焗過後芝士才會融，而薄餅餅皮原本就是白色的。

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