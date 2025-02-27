巴士座位驚現大坨啡色物！網民激辯是否「那東西」：咁X冇公德心

坐巴士常有乘客會遺留個人物品，但留下大坨濕漉漉的啡色物體於座位上，實在太缺德了！最近有網民在社交平台發文及上傳照片，顯示在巴士座位上，竟出現一大坨啡色不明物體。大批網民留言激辯該物體的真身，許多人都懷疑是大坨固態與流質之間的大便，不過亦有人指可能是「咖哩」，直言「香濃咖哩，可惜冇白飯」、「隔住個Mon都想嘔」、「咖哩牛雜！」，又指涉事乘客非常缺德，「咁X冇公德心㗎」。



1名網民在社交平台發文及上傳照片，顯示在巴士座位上，竟出現一大灘不明的啡色物體。（facebook圖片）

巴士座位上驚現大坨疑似大便

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳照片，顯示一巴士上的座位出現大坨疑似大便，不明物體呈咖啡色，以及糊狀和柔軟塊狀，看似濕漉漉。樓主不禁在文中問道，「如果咁樣，點算？清潔費幾多？」。

帖文一出，立即引來大批網民留言，激辯該物體是甚麼，不少人認為相中物體就是缺德乘客留下的大便，「正常屙得屎都順便屙埋尿」、「X佢個街，啱啱想食飯！」、「邊個X街屙牛雜」、「封鎖噁心現場，回到站頭清潔」、「好似特登倒落去咁」。

不過，有部份網民就笑言只是「牛雜」，留言稱「帶碗白飯嚟開餐」、「牛雜X2、」「咖哩牛雜！」。