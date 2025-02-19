巴士阿伯狂兇後生仔！爆粗挑釁落車隻揪：你邊X度啊？　後續糗了

「巴士阿伯」再現？本港網絡流傳1段「巴士阿伯vs後生仔」影片，指九巴上層有阿伯與後生仔爆粗互罵「X你老X」，其間阿伯兇後生仔「你邊X度啊？X你老X！咁X寸！」，更挑釁下車「單挑」，「落車啦，X你老X！」。後生仔本想下車「應約」，但被旁邊女伴阻止，卻繼續叫囂「一齊落車！唔敢落X街嚟嘅！」，又怒斥阿伯「你黑社會係咪啊？」、「影X衰晒啲老人家啊你」。雙方持續大聲爭吵，有乘客勸止，最終老伯收聲坐下，雙方都沒有下車。



影片引來網民熱議，「相嗌唔好口」、「兩條X樣都係靠吹」、「落車隻揪啦。嘥口水」；亦有網民呼籲互諒互讓，不應動氣。也有網民認為影片「無頭無尾」，難以判定誰是誰非。



本港網絡流傳1段「巴士阿伯vs後生仔」影片，九巴上層有阿伯與後生仔爆粗互罵。（影片截圖）

巴士阿伯與後生仔爆粗互罵

該段「巴士阿伯vs後生仔」影片於2月18日（星期二）起在社交平台Facebook群組流傳，片長約2分鐘，見到當時正值白天，九巴上層有1名阿伯與1名後生仔隔着1排座位大聲爆粗互罵「X你老X」，當中阿伯指「你唔好X老X！」，後生仔反嗆「你唔啱在先喺到嘰嘰趷趷，阻X住晒人哋。X你咪X你囉而家！X你又點啊！」。

九巴上層有1名阿伯與1名後生仔隔着1排座位大聲爆粗互罵。（影片截圖）

九巴上層有1名阿伯與1名後生仔隔着1排座位大聲爆粗互罵。（影片截圖）

九巴上層有1名阿伯與1名後生仔隔着1排座位大聲爆粗互罵。（影片截圖）

後生仔想下車 女伴即阻止

雙方重複多次「X你老X！」後，阿伯改口罵「你老X臭X！咁X失斯文嘅！X你老X！」，後生仔揶揄「你讀好X多書？」，陳伯隨即發難挑釁「X你咪X你囉！落車啦！X你老X！」。後生仔聞言想站起下車，但被旁邊女伴阻止，惟後生仔繼續叫囂，「落車！一齊落車！唔好阻住其他人，落車！唔敢落X街嚟嘅！」。

阿伯挑釁落車：你邊X度，咁X寸！

這時有乘客勸阻，「先生（後生仔）算喇，阿伯你坐低好唔好啊」，不過阿伯未有停止，聲言「我算喇，佢X我老X就唔啱！」。後生仔呼喝叫老伯「坐低」，阿伯怒指「你咁X寸啊？」，後生仔反駁「我而家寸關你X事啊！寸X你唔X起啊？」。阿伯於是兇後生仔問「你邊X度啊？X你老X！我而家問你邊X度，咁X寸！」，後生仔揶揄「你黑社會係咪啊？影X衰晒啲老人家啊你」。

雙方繼續爆粗互罵。（影片截圖）

雙方繼續爆粗互罵。（影片截圖）

後生仔再次想衝出座位，同樣被旁邊女伴阻止。（影片截圖）

互叫落車 結局反高潮

乘客繼續勸阻2人爭吵，要求「大家都唔好出聲」，但阿伯沒有停口，重申「你X人老X就唔啱」，後生仔表示「你坐低就算，你坐唔坐低啊！」。阿伯聞言不滿，「你兇我啊？你叫我坐就坐啊？」，這時後生仔再次想衝出座位，同樣被旁邊女伴阻止，「唔好啦，你同佢癲嚟做乜啫？」，後生仔則回應「落車啊，廢X事啋佢啊」。

最終後生仔同行女伴轉坐較遠位置，阿伯坐下未有再出聲。

最終後生仔同行女伴轉坐較遠位置，阿伯坐下未有再出聲。（影片截圖）

網民籲互諒互讓

網民看過影片議論紛紛，「相嗌唔好口」、「兩條X樣都係靠吹」、「落車隻揪啦。嘥口水」、「成日都係dxxm，有冇第二句啊」、「廢青鬥廢佬！嘈到成車乘客」。亦有網民呼籲互諒互讓，不應動氣。

不過也有網民認為，影片「無頭無尾」，難以判定誰是誰非，「條片無前無後，都唔係發生咩事」。