全家逃票？坐東鐵頭等　8內地客無付款斷正慘了　目擊者：1家大細

【港鐵／逃票／罰款／香港旅遊】農曆新年長假期來港旅客增加，但乘搭港鐵東鐵綫列車頭等車廂，記得上車前要繳付額外車資，否則會被罰款！本港網絡瘋傳多張照片，指港鐵東鐵綫列車頭等車廂有職員查票，目擊者稱至少有7至8個疑似內地旅客「斷正」需要罰款，包括大媽、大叔、小朋友等，形容「一家大細」。



相片引來網民熱議，有人指摘乘搭「霸王車」行為離譜，「博大霧坐頭等」、「唔知醜，面皮厚」、「無用，一樣唔交錢，無地址無得告」；也有網民認為可能是旅客不知頭等車廂要額外付款，不宜苛責。



本港網絡瘋傳多張照片，指港鐵東鐵綫列車頭等車廂有職員查票，目擊者稱至少有7至8個疑似內地旅客「斷正」需要罰款。（Facebook群組「上水人大聯盟」）

多名疑內地旅客無付款搭東鐵頭等艙「斷正」

坐港鐵東鐵綫列車頭等車廂，必須支付足夠車資，以免「破財」。有港男2月3日（星期一）於Facebook群組「上水人大聯盟」發布多相相片，指乘搭東鐵綫頭等車廂時，有1隊港鐵職員上車查票，多名乘客「斷正」被罰款，當中「有老有嫩」，形容是「一家大細」。

從相片見到，東鐵綫頭等車廂內至少有3名職員在查票，有大叔、老伯正與2名職員溝通，未知是否在求情。另1張照片則見到，眾人已隨職員下車，站在月台位置，包括大媽、大叔、老伯、小朋友等。

東鐵綫頭等車廂內至少有3名職員在查票，有大叔、老伯正與2名職員溝通。（Facebook群組「上水人大聯盟」）

另1張照片則見到，眾人已隨職員下車，站在月台位置。（Facebook群組「上水人大聯盟」）

網民批離譜：博大霧

網民看過相片議論紛紛，有人指摘乘搭「霸王車」行為離譜，「博大霧坐頭等」、「唔使咁多解釋，無畀錢便罰得。有規有矩有條例」、「唔知醜，面皮厚」；亦有目擊網民補充，「啱啱我經過見到好似都有7，8個，細路有2、3個好似，大人有4個左右」。

也有網民憂慮罰款作用不大，「無用，一樣唔交錢，無地址無得告」、「成日都有」。不過亦有網民認為，可能旅客不知頭等車廂要額外付款，不宜苛責，「唔應該有頭等，好多唔知分頭等」。

網民看過相片議論紛紛，有人指摘乘搭「霸王車」行為離譜；亦有網民認為，可能旅客不知頭等車廂要額外付款，不宜苛責。（Facebook群組「上水人大聯盟」）

逃票須繳交附加費1,000元

根據港鐵網頁，未持有效頭等單程票或持有未取得頭等確認的八達通乘坐頭等，須繳交附加費，費用為1,000元。