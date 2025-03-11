巴士阿叔用手機大聲煲劇　乘客勸阻反被罵嘈喧巴閉　網民教反擊法

在公共場所調高手機聲量煲劇、聽音樂，無疑騷擾到他人。有港女發文表示，乘搭巴士時遇到有位大叔用手機「大大聲睇大陸劇」，其他乘客相繼勸籲關掉聲音，反被大叔罵沒禮貌及「嘈喧巴閉」，港女無奈道「依家香港真係禮樂崩壞」。有網民留言建議各種反擊方法，包括「開大聲大悲咒超度佢」及向巴士司機投訴。



有大叔坐巴士時用手機「大大聲睇大陸劇」，其他乘客勸籲關掉聲音，大叔反罵他人沒禮貌及「嘈喧巴閉」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

巴士阿叔大聲煲劇 其他乘客勸阻不果

樓主在Threads發文憶述，日前乘搭巴士遇到有位大叔坐在後排調高手機聲量，「大大聲睇大陸劇」，她作為女生不敢出聲勸阻，默默拿出耳機聽歌。她指大叔手機聲量「大聲到全車人都係咁向後望，睇下係邊個咁無公德心」，其後另一位中年男乘客「頂唔順叫佢熄聲」，大叔卻「勁惡」地罵回去「熄咩熄，你咁無禮貌」，中年男乘客懶得理會，大叔還繼續罵幾句。隨後前排有位「後生仔」忍不住加入罵大叔，大叔又再次回罵，「最後仲要攞個尾彩話返人嘈喧巴閉」。

港女無奈批評，「黐線㗎，依家香港真係禮樂崩壞，啲唔知咩app可以播嘅大陸劇更加加強咗呢個情況」。她強調非歧視，指出在公共交通工具上遇到調高手機聲量看劇的乘客，都是在看普通話劇集，「噚日先遇見我前排一個阿嬸開聲睇小紅書短劇」。

有網民留言建議各種反擊方法，包括「開大聲大悲咒超度佢」及向巴士司機投訴。（資料圖片）

網民建議反擊法：開大聲大悲咒超度佢

不少網民留言直指困擾，「晨早返工想喺車休息下都唔得，附近仲有啲人開喇叭播片，最憎就係罐頭聲效，刺耳到呢，你啤住佢都唔會收斂個下先好嘢」、「而家啲小學生都係咁，開到大大聲睇抖音」、「應該巴士不准人用揚聲器聽歌看影片，好騷擾，有啲人做咗成日嘢，想休息吓都唔得」、「公共場所無耳機，根本就唔可以開speaker嚟聽&睇片」。

有網民建議以其人之道，還治其人之身，「開大聲大悲咒超度佢」，不過有人則說「佢仲以為原來大家都播咁我大聲啲，太暗示了不懂，要開口」。有網民推薦其他方法，「早排試過Threads學返嚟嘅神招，佢越大聲你就哄到佢越埋，埋到佢尷就自然會收皮」、「有一次遇到一個野蠻阿伯唔肯熄！我立即走落下層同車長講，車長即刻停車，叫樓上嗰位阿伯熄咗佢先至肯開車！最後阿伯梗係冇得唔熄啦！」。